Stabæk-leiren ut mot NFF etter trenertrøbbel: – Klovner

NADDERUD (VG) (Stabæk - Mjøndalen 1–1) Et obligatorisk trenerkurs i regi av NFF gjorde at Stabæk-trener Eirik Kjønø (31) ikke fikk lede laget i den «livsviktige» kampen mot Mjøndalen. Det får Stabæk-leiren til å reagere.

Stabæk-trener Eirik Kjønø fikk ikke lede laget mot Mjøndalen. Han måtte heller dra på et obligatorisk trenerkurs.

Da Stabæk tok i mot Mjøndalen på Nadderud lørdag kveld, var det uten hovedtrener Eirik Kjønø på sidelinjen. Grunnen? Treneren må møte opp til samling for å starte på UEFAs Pro-lisenskurs i regi av NFF. Opp mot kampen ble det gjentatte ganger forsøkt å få dispensasjon til å utsette kurset, men til ingen nytte.

– Dette er noe jeg må ha for å være trener i Eliteserien. Første samling er nå til helgen. Om jeg ikke møter opp får jeg ikke tatt kurset, og da kan jeg ikke være trener for Stabæk. Jeg kan heller ikke utsette det siden det er første samling, så da er jeg satt i sjakk matt. Jeg har prøvd alt jeg kan, men jeg må være der, sa Kjønø selv til Stabæks egne hjemmesider tidligere i uken.

Så mens kampen pågikk på Nadderud, befant Kjønø seg etter alle solemerker i de dype skoger uten særlig dekning.

Det får midtstopper Yaw Amankwah til å reagere.

– Klubben har prøvd alt for å få det til, men om han ikke møtte opp, ville han mistet muligheten til å fortsette som trener. Klovnene som har satt opp et obligatorisk kurs for trenere på helg, midt i en sesong, kan klappe seg selv på skulderen og spørre seg hva de gjør i fotballen, sier Amankwah til VG.

Stabæk-kaptein Yaw Amankwah er alt annet enn imponert over NFFs håndtering av saken.

Midtstopperen understreker at det hele nesten ikke er til å fatte og begripe.

– NFF vet det er viktige kamper på høsten, og så presterer de å sette oss i en situasjon hvor vi mister hovedtreneren vår. Vi var ikke gode i dag, men fy faen for et nivå dette er, poengterer midtstopperen oppgitt.

Det var assistenttrener Bård Wiggen som ledet laget mot Vegard Hansens Mjøndalen. Etter bare 14 dager i klubben, mener han selv at det er langt fra optimalt.

– Den beste læringen for en ung trener er å lede en kamp som denne. Jeg er usikker på om et kurs kan måle seg med dette. Jeg synes man kan diskutere tidspunktet, sier Wiggen om saken til VG.

Treneren velger dog en noe mer diplomatisk fremtoning enn sin kaptein.

– Jeg regner med at Eirik ikke er den eneste treneren som spør om å få fri til å lede en kamp denne helgen. Det er nok et dilemma, sier Wiggen, som samtidig presiserer at han ikke vet hvordan verken Kjønø eller Stabæk har kommunisert inn til NFF om en eventuell dispensasjon.

Bård Wiggen har bred erfaring fra toppfotballen, og har blant annet vært Ståle Solbakkens Assistent i FC København i en årrekke. Lørdag ledet han selv Stabæk-laget mot Mjøndalen, etter bare to uker i klubben.

Seksjonsleder for topptrenerutdanning i NFF, Nils Lexerød, forstår frustrasjonen. Samtidig er han klar på at dette er noe både Kjønø og Stabæk har visst om.

– Vi har forståelse for at det oppleves som krevende for trenere å ikke være til stede når eget lag spiller kamp, men det er en innarbeidet praksis at deltakere på prolisenskurset ikke får fri til egne lags kamper. Dette er et kjent premiss deltakerne også skriver under på når de aksepterer plassen på kurset, sier Lexerød til VG.

Han forteller også at problemstillingen er hakket mer krevende denne sesongen.

– I år har det vært ekstra vanskelig å unngå kollisjoner med en tettere spilleplan i alle ligaene. Med deltakere fra Eliteserien, OBOS, Toppserien, Postnord og landslag, er det ikke til å unngå at det oppstår kollisjoner for noen.

Publisert Publisert: 23. august 2021 20:26