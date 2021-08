Her signerer Fagermo VIF-forlengelse til 2024 – seriegull er målet

Han er bare drøyt halvveis ut i sin opprinnelige treårskontrakt med Vålerenga, men i dag satte Dag-Eilev Fagermo (54) autografen på arbeidsavtalen som gjør ham til Vålerenga-trener ut 2024.

SIGNERT: Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo og styreleder Tuva Ørbeck Sørheim var i perlehumør etter at ny Vålerenga-kontrakt for Fagermo var i boks.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

VG fikk være med da 54-åringen og styreleder Tuva Ørbeck Sørheim satte siste signatur på papirene på et møterom på Intility Arena torsdag ettermiddag.

– Jeg føler tilliten fra Tuva og styret og fra Tor Olav Trøim (VIF-eier). De har troen på det, og da velger de kontinuiteten. Ledelsen har den filosofien jeg brenner. Da er det hånd i hanske, sier Fagermo.

Han er ikke redd for å komme med følgende erklæring på hva Vålerenga skal oppnå i løpet av kontraktsperioden de neste tre og et halvt årene.

– Vinne seriegull. Det sa jeg da jeg kom, og å stabilisere Vålerenga i toppen og vinne, mener jeg er naturlig. Men Dag-Eilev Fagermo gjør ikke det alene. Jeg er avhengig av ledelsen, spillerne, at vi går sammen. Men jeg hadde ikke skrevet under hvis det ikke var riktig, fastslår Fagermo og fortsetter:

– Jeg tror den filosofien holder til gull. Det holdt ikke i Odd, der dro jeg den kanskje for langt, så er det litt mer ressurser her til å gjøre litt mer sprell. Da er potensialet klart større her.

Styreleder Tuva Sørbeck Ørheim beskriver dialogen som effektiv – og at klubben ikke har vært i tvil om at telemarkingen skal få bedre tid, selv om Vålerenga ikke er bedre enn syvendeplass nøyaktig halvveis i sesongen etter fjorårets bronse.

– Vi har stor tro på at vi tar det rykket veldig fort. Vi har større mål enn som så, men det vi kommer til å nå. Det føler jeg meg ganske trygg på. Det er viktig for oss å vise en langsiktighet, begrunner Vålerengas styreleder.

– Det er mange grunner til at vi er fornøyde med Dag-Eilev som trener. Det at han er så trofast mot strategien vi har lagt opp til; å få frem unge spillere, bruke dem og skape suksess med dem, er helt strålende. Han har rendyrket det enda mer enn vi har håpet på, begrunner Sørheim og begrunner med Kristoffer Klaesson:

Ubestridt førstekeeper som 20-åring i fjor, solgt til Leeds i Premier League denne sommeren.

– Dag-Eilev ambisiøs. Han ønsker å skape en skandinavisk toppklubb. Og fra første stund har han vist seg som en målbærer av Vålerenga-kulturen. Han er breial, gøyal, kjapp i kjeften og sprer godt humør, sier VIF-toppen.

Da han kom i fjor, fleipet han med at kontrakten var for kort og lønnen for dårlig. Nå er avtalen definitivt lengre, og VIF-treneren taper neppe penger på å forlenge med tre nye år. Selv beskriver han at han «har råd til å gå på Øst for å kjøpe en cheeseburger med dobbel ost».

– Jeg har lyst til å trene Vålerenga. Det er ikke aktuelt med noen andre. Jeg har allerede hatt muligheten til å reise ut av Norge mens jeg har vært her. Det har ikke vært interessant, sier Dag-Eilev Fagermo – Vålerenga-trener til 2024.

Publisert Publisert: 19. august 2021 16:25