Egypt klager til FIFA etter skandale-scener

Etter å ha blitt utsatt for laserlys fra flere deler av tribunen bommet Mohamed Salah da VM-plassen skulle avgjøres på straffespark. Nå reagerer det egyptiske fotballforbundet og klager til FIFA.

BOMMET: Mohamed Salah bommet på sin straffe i VM-playoffen mellom Egypt og Senegal etter å ha blitt utsatt for laserlys fra tilskuerne.

Omspillkampen til VM mellom Senegal og Egypt gikk til straffesparkkonkurranse. Da Mohamed Salah skulle ta straffe så det brått ut som han var på diskotek. Laserlysene traff ham fra alle retninger. Så skjøt Liverpool-stjernen over.

TV-bildene viser at også Zizo og Mostafa Fathi ble forsøkt satt ut av spill med laser da de skulle ta sine straffer.

Det egyptiske fotballforbundet hevder at spillerne deres - og spesielt Salah - ble gjenstand for rasistiske tilrop fra Senegal-fansen under kampen. Det skriver forbundet i en offisiell uttalelse.

Forbundet hevder at det ble kastet flasker og steiner på spillere allerede under oppvarmingen. På sin Instagram-konto har forbundet også lagt ut bilder som angivelig viser at bussen deres ble angrepet av Senegal-fans da de ankom stadion. Ruter ble knust, og på et av bildene viser en i støtteapparatet frem en stein som skal ha blitt kastet inn i bussen.

Dette var beskjeden til Mohamed Salah etter gårsdagens kamp fra Senegal-fansen.

Senegals fotballforbund har foreløpig ikke svart på anklagene.

Sendte klage

Dramaet på den olympiske stadion i Diamniadio i Sengal kan få etterspill.

Det egyptiske forbundet har ifølge Sky Sports sendt en klage til det internasjonale fotballforbundet FIFA etter kampen. Sky Sports har kontaktet FIFA for en kommentar foreløpig uten svar.

Senegal vant 3–1 etter straffespark, og Salahs rekkekamerat i Liverpool, Sadio Mané, ble den store helten da han satte inn den avgjørende straffen.

Både Egypt og Senegal deltok i VM i Russland i 2018. Nå får Senegal selskap av Marokko, Ghana, Tunisia og Kamerun fra den afrikanske kvalifiseringen i vinterens Qatar-VM.

Fakta Disse er kvalifisert til VM 32 nasjoner skal spille Qatar-VM i fotball i november og desember. Disse 27 nasjonene er nå kvalifisert: Argentina, Belgia, Brasil, Canada, Danmark, Ecuador, England, Frankrike, Ghana, Iran, Japan, Kamerun, Kroatia, Marokko, Nederland, Polen, Portugal, Qatar (vertsnasjon), Saudi-Arabia, Serbia, Senegal, Spania, Sveits, Sør-Korea, Tunisia, Tyskland og Uruguay. Les mer