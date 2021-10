Skiforbundet varsler Kina-markering – har fått råd av NFF-topper

Langrennssjef Espen Bjervig provoserte først fotball-landslagstrener Ståle Solbakken. Siden har Bjervig fått innspill på hvordan Skiforbundet kan markere motstand mot menneskerettighetsbrudd før Kina-OL.

DIALOG: Espen Bjervig har diskutert hvordan Skiforbundet kan markere mot menneskerettighetsbrudd med fotballtoppene Ståle Solbakken og Lise Klaveness.

– Ståle har temperament så han fyrte jo, men jeg ringte ham for å forklare hva jeg mente. Vi fikk en god prat, og jeg har også pratet også med Lise Klaveness. Jeg tror Ståle hilser på meg om vi møtes, sier Bjervig til VG og ler.

Norges Fotballforbund (NFF) og herrelandslaget har over en lengre tid gjort markeringer mot menneskerettigheter i Qatar, hvor fotball-VM spilles neste år. Til vinteren er det OL i Kina, der det også er dokumentert menneskerettighetsbrudd.

Bakgrunnen for klinsjen mellom Bjervig og Solbakken var en uttalelse Bjervig hadde til NRK, etter at skistjernen Johannes Høsflot Klæbo etterlyste eget forbund i Kina-debatten.

– Jeg synes at, hvis man først skal mene noe, så bør man mene det også. Ikke bare løfte en hånd og eller ha noen bokstaver på en T-skjorte og så ferdig med det. Vi er bevisste på hvordan forholdene er i Kina, sa Bjervig til NRK.

Solbakken kalte Bjervigs utsagn for kunnskapsløst og respektløst. Siden har Bjervig hatt dialog med Solbakken og Lisa Klaveness, og Skiforbundet hadde et møte med Amnesty sist uke om hvordan de kan komme med en markering i «Kina-saken».

– Jeg sa til Ståle at vi ikke har funnet vår plattform. Vår utfordring har vært å finne et uttrykk på hvordan vi vil markere det, for det må være noe vi skal stå for og vi vil ikke presse enkeltindivider, sier Bjervig og fortsetter:

– Både Klaveness og Ståle hadde gode tanker. De har gjort en veldig grundig prosess og fotballen slår veldig bredt. Vi har også jobbet tett med Amnesty for hvordan vi kan gjøre dette.

– Er dere nærme med å komme med en markering?

– Ja, vi kommer helt sikkert å legge frem vårt uttrykk i dette før sesongstart, svarer Bjervig.

Lise Klaveness, direktør for elitefotballen i Norges Fotballforbund, sier det var en god samtale hvor hun fortalte om at det var avgjørende at fotballandslagets markeringer var godt forankret i resten av organisasjonen.

– Slike koordinerte markeringer bør bygge på et grundig fundament og for oss er dette de mange tiltakene vi følger opp og som medlemmene har vedtatt på Forbundstinget, sier Klaveness og fortsetter:

– Toppidretts- og toppfotballspillere og støtteapparatet må stå fritt til å kunne si fra i viktige verdisaker. Det er likevel utrolig viktig at det er lederne, både landets politiske ledere og idrettens ledere, som må ta det overordnete ansvaret for arbeidet med de internasjonale menneskerettighetene.

Eirik Myhr Nossum, landslagstrener for allround-løperne i langrenn, mener samtalene om en markering med Amnesty har vært konstruktive.

– Vi kommer til å komme med konkrete standpunkt med tanke på OL og Kina. Det må være noe løperne kan stille seg bak, sier Nossum.

Kinas regjering har hele tiden avvist beskyldningene og har gjentatt at landet nekter for menneskerettighetsbrudd i Hongkong og mot uigurene i Xinjiang-provinsen. IOC har ved flere anledninger sagt at det kun er et idrettsorgan.

