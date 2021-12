Lekker Ødegaard assist da Arsenal valset over Leeds: - Utsøkt

(Leeds - Arsenal 1–4) Martin Ødegaard sørget for at det ble storseier, men grunnlaget ble lagt før pausen. For etter en ellevill førsteomgang ledet Arsenal tre mål, og det kunne vært langt mer.

LEKTE: Arsenal tidvis lekte seg borte mot Leeds og vant til slutt 4–1.

– To veldig forskjellige omganger. I den andre, så kunne vi ha vunnet det, men i den første kunne vi tapt med enda flere mål, oppsummerte Leeds-manager Marco Bielsa etter kampen.

For da dommeren blåste i fløyta, viste skuddstatistikken at Arsenal hadde elleve (!) skudd på mål, mens Leeds hadde null.

– Vi må skryte av Arsenal. De ligger på, masse folk rundt ballfører og når de vinner ballen går det raskt fremover, oppsummerte TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

I tillegg til sjansene hadde Gabriel Martinelli scoret to og Bukayo Saka ett.

– Det var et veldig godt resultat. Det var borte og det var viktig for laget. Hele laget spilte bra og vi er fornøyde med jobben og resultatet, sa Martinelli etter kampen på TV 2s sending.

Det første kom etter drøye kvarteret spilt, da Alexandre Lacazette gjenvant ballen i boksen og fikk pirket den videre til Martinelli. 20-åringen nølte ikke et sekund og banket den i krysset bak Leeds sin sisteskanse.

Tolv minutter senere gjorde Martinelli det igjen, da med assistanse av Granit Xhaka.

Og mellom disse to målene, og det neste, var det skudd etter skudd fra Arsenal i retning Leeds sitt mål.

Blant annet fra Saka, som en rekke ganger testet slegga, før han til slutt fikk fulltreff og satte inn 3–0.

Leeds på sin side, som kom fra et 0–7-tap for Manchester City, klarte ikke stokke bena verken i angrep eller forsvar.

– Leeds har ikke sett i nærheten ut. De har fortsatt med de samme feilen som de gjorde mot Manchester City, sa tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp i TV 2 sitt studio.

I den andre omgangen var hjemmelaget langt bedre, og en ørliten livline ble slengt ut da tidligere Leeds-spiller Ben White, sakset ned nåværende Leeds-spiller Joe Gelhardt og lagde straffe. Den satte Raphinha sikkert.

Men Arsenal var ikke ferdige med å score mål. Og denne gangen var Ødegaard hovmester.

Nordmannen sendte en lekker stikker gjennom til Emile Smith-Rowe, som satte inn kveldens femte og siste mål.

For Ødegaard var det sesongens første assist, men langt fra den første målgivende involveringen.

På de fire siste kampene står nordmannen nå med tre mål og én assist.

– Det var nok viktig for Ødegaard å få en assist. Det har nok plaget ham litt at han ikke har hatt en eneste målgivende. Han burde hatt flere i første omgang. Men når assisten kommer, er den utsøkt, sa TV 2s Huseklepp etter kampen.

