Toft løftet Danmark til semifinalen: – Det er fantastisk

GRANOLLERS (VG) (Danmark-Brasil 30-25) Sandra Toft og Danmark har ikke vært til å stoppe i VM. Danskene vant sin syvende strake kamp da Brasil ble slått. Dermed er de første nasjon som er klare for VM-semifinalen.

BEST PÅ BANEN: Sandra Toft ble kåret til «Player of the Match».

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Det er fantastisk. Jeg er en lykkelig jente nå og spiller på et fantastisk lag, sier Sandra Toft til DR. Med sine 17 redninger ble hun kåret som kampens beste spiller.

Med Toft i mål har laget vist stor defensiv styrke i VM og fortsatt på samme måte mot de søramerikanske mesterne. Den tidligere Larvik-keeperen toppet kampen med å redde et straffekast i avslutningen.

Les også Henny Reistad om VM-kvartfinalen: – Vi er revansjelystne

– Det var tøft i dag. Brasil spilte godt, men heldigvis spilte vi enda bedre. Vi fortsetter og er klar for semifinalen. Det er en lettelse, sier den danske 32-åringen.

Både Metz-stjernen Bruna de Paula og rutinerte Ana Paula Rodrigues Belo ga danskene problemer. De ledet 14–13 til pause. Men i 2. omgang var det aldri noen tvil.

Venstrekant Lærke Nolsø Pedersen ble toppscorer ved å sette alle sine seks skudd. Hun ble fulgt opp av straffespesialisten Simone Petersen (5), høyrekant Trine Østergaard Jensen (5) og bakspiller Anne Mette Hansen (4).

LYKKELIGE I SPANIA: De danske jentene tok seiersdansen etter å kommet til sin første VM-semifinale siden 2013.

Danmark er klar for sin første VM-semifinale siden 2013. Den gang ble det bronse. Motstander i semifinalen blir vinneren av onsdagens kvartfinale mellom Frankrike og Sverige.

– Det er hipp som happ, sier Sandra Toft i finalearenaen Palau d’Esports i Granollers.

Senere i kveld spiller Spania-Tyskland om retten til å møte vinneren av Norge-Det russiske håndballforbundet i den andre semifinalen.

Les også Norge til VM-kvartfinalen: Reistad snudde marerittet

I fjorårets EM endte danskene på 4. plass etter å ha tapt semifinalen for Norge på hjemmebane i Herning.

– Det er godt at vi klarer å komme til semifinalen to år på rad. Det går ikke lenger opp og ned, opp og ned, beskriver Sandra Toft. Under VM i Japan for to år siden endte danskene helt nede på 9. plass og fikk derfor ikke engang delta i kvaliken til Tokyo-OL. Det førte til trenerskifte.

Nå har Jesper Jensen ansvaret for Danmark i det andre mesterskap på rad. Til daglig har han Henny Reistad og flere norske spillere i stallen hjemme i Esbjerg. Neste sesong slutter også Nora Mørk seg til klubben som ledes av den danske landslagssjefen.