Kan igjen få Spania i VM-semifinalen: Nå har Norge noe å hevne

GRANOLLERS (VG) (Spania-Tyskland 26–21/Danmark-Brasil 30-25) Spania er klare for VM-semifinalen. Vertsnasjonen blir Norges semifinalemotstander om håndballjentene ordner opp med russerne onsdag.

KEEPERHELT: 42 år gamle Slivia Navarro stoppet Norge i VM-semifinalen for to år siden. Nå er Spania klar for en ny semi.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Spania startet tafatt i VM-kvartfinalen. Men på stillingen 1–5 til Tyskland la de ut forsvaret, smalt til i duellene og så seg aldri tilbake. De vant sin syvende strake VM-kamp.

Spillere som Carmen Campos (7 mål) og Paula Arcos (4 mål) imponerte da Spania snudde kampen og gikk til semifinalen. Men arenataket i Palau d’Esports i Granollers løftet seg aller mest da veterankeeper Silivia Navarro (42) kom inn og reddet straffe.

Norge slet blytungt med veterankeeperen da VM-semifinalen ble tapt for spanjolene i Kumamoto for to år siden. 22–28-tapet endte i en tåreflom for et norsk lag som hadde blitt slått syv ganger på rad i mesterskap.

Med seier og revansje for OL-tapet mot Russlands håndballforbund onsdag er Norge klar for en ny kamp med samme motivasjon mot Spania. Veien inn mot en eventuell VM-finalen kan bli et aldri så lite hevntokt for Norge.

Spania endte med VM-sølv i 2019 etter at Nederland avgjorde finalen i siste sekund.

Les også Henny Reistad om VM-kvartfinalen: – Vi er revansjelystne

Sandra Toft og Danmark kan ikke Norge møte før i VM-finalen.

De har heller ikke vært til å stoppe i mesterskapet. Danskene vant sin syvende strake kamp da Brasil ble slått. Dermed er de første nasjon som er klare for VM-semifinalen.

– Det er fantastisk. Jeg er en lykkelig jente nå og spiller på et fantastisk lag, sier Sandra Toft til DR. Med sine 17 redninger ble hun kåret som kampens beste spiller.

Med Toft i mål har laget vist stor defensiv styrke i VM og fortsatt på samme måte mot de søramerikanske mesterne. Den tidligere Larvik-keeperen toppet kampen med å redde et straffekast i avslutningen.

Venstrekant Lærke Nolsø Pedersen ble toppscorer ved å sette alle sine seks skudd. Hun ble fulgt opp av straffespesialisten Simone Petersen (5), høyrekant Trine Østergaard Jensen (5) og bakspiller Anne Mette Hansen (4).

BEST PÅ BANEN: Sandra Toft ble kåret til «Player of the Match».

Danmark er klar for sin første VM-semifinale siden 2013. Den gang ble det bronse. Motstander i semifinalen blir vinneren av onsdagens kvartfinale mellom Frankrike og Sverige.

– Det er hipp som happ, sier Sandra Toft i finalearenaen Palau d’Esports i Granollers.

Les også Norge til VM-kvartfinalen: Reistad snudde marerittet

I fjorårets EM endte danskene på 4. plass etter å ha tapt semifinalen for Norge på hjemmebane i Herning.

– Det er godt at vi klarer å komme til semifinalen to år på rad. Det går ikke lenger opp og ned, opp og ned, beskriver Sandra Toft.

LYKKELIGE I SPANIA: De danske jentene tok seiersdansen etter å kommet til sin første VM-semifinale siden 2013.

Under VM i Japan for to år siden endte danskene helt nede på 9. plass og fikk derfor ikke engang delta i kvaliken til Tokyo-OL. Det førte til trenerskifte.

Nå har Jesper Jensen ansvaret for Danmark i det andre mesterskap på rad. Til daglig har han Henny Reistad og flere norske spillere i stallen hjemme i Esbjerg. Neste sesong slutter også Nora Mørk seg til klubben som ledes av den danske landslagssjefen.