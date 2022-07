Fyrte løs mot Rosenborg før sesongen – vartet opp med drømmescoring mot Tromsø

(Rosenborg – Tromsø 3–0) På overtid vartet Pawel Chrupalla (19) opp med en perlescoring mot Tromsø. Den smakte godt for unggutten, som før sesongen slaktet både sin gamle trener og den sportslige lederen i Rosenborg.

Rosenborg vant sin tredje hjemmekamp på rad i 3–0-seieren mot Tromsø. På overtid fikk de frispark på hjørnet av sekstenmeteren, og da trappet innbytter Chrupalla opp. På nydelig vis bøyde han skuddet i lengste kryss.

– Vi visste han hadde en god fot. Markus (Henriksen) og André (Hansen) kom løpende og sa «la Pawel skyte», og da fikk vi gjort den beslutningen. Et fantastisk mål, og gøy for en unggutt, sa Kjetil Rekdal til Discovery etter kampen.

– Jeg ble bedt om å ta frisparket. Jeg hadde tenkt å spørre, men jeg blir bedt om å ta det, sa en strålende fornøyd Chrupalla til Discovery etter kampen.

RÅ SCORING: Pawel Chrupalla leverte en enestående scoring på overtid.

Polakken var langt fra like blid før årets sesong. Da tok han et knallhardt oppgjør med tidligere Rosenborg-trener Åge Hareide.

– Jeg må få si at han er den verste treneren jeg har hatt. Selv om jeg ikke har spilt fotball så lenge, så er det den verste treneren jeg har hatt hittil. Det var mye ros i starten, og det så lovende ut. Jeg gjorde mitt beste på hver trening, men etter hvert hjalp det ikke uansett hva jeg gjorde, sa han til Nidaros.

Nidaros forela kritikken for Hareide. Han svarte følgende på en sms: «Har ingen kommentar til det der».

Også Rosenborgs sportslige leder, Mikael Dorsin, fikk det glatte lag.

– Det er tøft når du føler at noen i klubben er imot deg, for det var to personer som ikke støttet meg noe særlig. Dorsin var en av de som ikke hjalp meg eller støttet meg noe særlig i fjor. Jeg har også fått noen dårlige kommentarer av både han og Åge. Jeg håper på et bedre 2022, sa Chrupalla.

– Pawel fikk prøve seg sammen med a-laget i en lengre periode. Men til slutt måtte jeg være ærlig med han og si at han på det tidspunktet ikke var god nok til å konkurrere på a-laget. Det er sikkert vanskelig for en ung gutt å høre, men av og til får man tøffe beskjeder i toppfotballen, skrev Dorsin i et svar til Nidaros.

Men etter dagens kamp er tilsynelatende Chrupalla mer optimistisk med tanke på hans egen fremtid i Rosenborg-drakten.

– Det er skikkelig deilig, jeg har jobbet for det. Det er en fantastisk følelse jeg vil bygge videre på, sa Chrupalla til Discovery etter kampen.

Og akkurat det gjorde de, hvert fall de første minuttene. Kampen ble etter hvert litt jevnere, før Rosenborg igjen tok over. Det tok likevel nærmere 38 minutter før de fikk hull på byllen. Etter litt frem og tilbake kunne Victor Jensen sette inn sitt første mål for Rosenborg.

DOMINERENDE: Erlend Dahl Reitan satte inn sin første for sesongen. Rosenborg har virkelig levert på Lerkendal denne sesongen.

Olaus Skarsem slo så et flott frispark på bakre stolpe, og der kunne Erlend Dahl Reitan enkelt heade inn 2–0, og hans første scoring for sesongen.

– Det betydde mye. Det har vært litt mas fra treneren om at jeg må score snart, så det var deilig, sa Reitan til Discovery etter kampen.

I andre omgang blir det ikke skapt all verden med sjanser i noen av endene, men på overtid får de fremmøtte tilskuerne virkelig valuta for pengene. Pawel Chrupalla tar et frispark på kanten av sekstenmeteren og bøyer den i lengste kryss.

FEIRE: Pawel Chrupalla og resten av Rosenborg-spillerne kunne juble over tre poeng mot Tromsø.

