Derfor er friidretts-VM i Eugene kontroversielt: – Det stinker

Rasende svensker, omstridte ledere, lekkede e-poster og internasjonale etterforskninger. Det pågående friidretts-VM i Eugene har vært et betent tema i mange år.

DOBBELTROLLE: Sebastian Coe var både visepresident i Det internasjonale friidrettsforbundet og ambassadør for Nike da Eugene ble tildelt VM.

I juli arrangeres friidretts-VM i Eugene i Oregon i USA, syv år etter de fikk tildelt mesterskapet på kontroversielt vis.

For det var aldri en ordentlig tildelingsprosess for VM 2022. Nesten ut av ingenting, ble Eugene erklært som vertsby i 2015, uten at andre fikk være med i kampen om å få arrangere mesterskapet.

Göteborg i Sverige hadde uttrykt ønske om å være vertskap for friidrettens stjerneutøvere, men ble forbigått.

– Det gjør meg rasende, sa Sveriges friidrettspresident Björn Eriksson til BBC om tildelingsprosessen den gangen.

Søkelyset ble raskt rettet mot daværende visepresident i Det internasjonale friidrettsforbundet (nå World Athletics), Sebastian Coe. Han var også ambassadør for sportsutstyrsgiganten Nike på dette tidspunktet, som har sitt hovedkvarter rett ved Portland i delstaten Oregon – der også Eugene ligger.

Nike har sterk tilknytning til Eugene og det store universitet der. Det var her løpeskoen Nike ble «oppfunnet» på 1970-tallet. VM-arenaen Hayward Field huser Diamond Leagues-stevnet i USA hvert år. Det karakteriseres som et «Nike-stevne».

En e-post publisert av BBC antydet at Coe hadde drevet lobbyvirksomhet for den amerikanske byen. Den aktuelle e-posten ble sendt fra Nike-direktør Craig Masback til Track Town USA-sjef Vin Lananna, hvor det kom frem at Coe hadde uttrykt støtte for et VM i Eugene og vært i kontakt med daværende friidrettspresident Lamine Diack om temaet.

Diack, som ifølge de lekkede e-postene ble kontaktet av Coe, skal ha bedt andre styremedlemmer stemme på Eugene da byen på overraskende vis ble tildelt VM.

– Det stinker, sa svenske Eriksson og krevde en etterforskning av tildelingen.

Aftonbladets kommentator Mats Wennerholm gikk i rette med tildelingsprosessen i en kronikk torsdag, der han også kritiserte stemningen og publikumsoppslutningen i Eugene.

PRESIDENT OG VISEPRESIDENT: Lamine Diack og Sebastian Coe.

Coe har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt i forbindelse med tildelingen av mesterskapet, og at hans interesser var klarert med friidrettsforbundets etiske komité.

– Jeg drev ikke lobbyvirksomhet overfor noen på vegne av Eugene. Etter at de tapte kampen om VM i 2019, oppfordret jeg dem til å søke på nytt fordi de hadde et sterkt bud, sa han til BBC.

Noen måneder etter at Eugene ble tildelt VM, ble Coe president i Det internasjonale friidrettsforbundet. Han erstattet Diack, som han hadde vært visepresident for i syv år, og som er en svært kontroversiell figur i sportsverden.

Diack ble i 2020 dømt for korrupsjon og for å ha dekket over russisk doping i tiden som friidrettspresident. Han døde i 2021.

Under press sa Coe motvillig fra seg rollen som ambassadør for Nike etter han ble president, da flere mente det var en interessekonflikt å ha begge verv. Coe skal ha hatt en årslønn på 1,2 millioner kroner som Nike-ambassadør.

I etterkant av VM-tildelingen til Eugene har både franske og amerikanske myndigheter sett nøyere på om prosessen var korrupt. I 2018 åpnet Det amerikanske justisdepartementet en etterforskning, hvor blant andre Lananna ble intervjuet.

Amerikaneren skal ifølge BBC besøkt Diack få uker etter den lekkede e-posten ble sendt, og lykkes til slutt med lobbyvirksomheten for å få VM til USA.

Lananna ble midlertidig permittert fra stillingen som amerikansk friidrettspresident under etterforskningen av forbundsstyret, men ble gjeninnsatt i 2019 etter å ha klaget avgjørelsen inn til CAS. Han forlot imidlertid stillingen som sjef for VM-2022.

Diack, Coe og friidrettsforbundet har hele veien beskrevet det som «en unik strategisk mulighet» å få arrangere VM i USA for første gang, da det amerikanske markedet vil være viktig for «den globale utviklingen av sporten».

Friidretts-VM arrangeres i Eugene 15.–24. juli. Norge har tatt én bronse (Eivind Henriksen i slegge) og ett sølv (Jakob Ingebrigtsen på 1500-meter) til nå i mesterskapet.

PS! Også tildelingen av friidretts-VM 2019 til Doha i Qatar har vært under etterforskning for korrupsjon.