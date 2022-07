Inntoget av nordmenn i italiensk fotball: – Jo flere, jo bedre

Antallet nordmenn i Serie A har skutt fart de siste årene. Kommende sesong tyder alt på at antallet økes. Men hva er årsaken?

NORDMENN: Emil Bohinen er en av flere nordmenn som har funnet seg til rette i italiensk fotball.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er veldig bra. Personlig har jeg bare gode opplevelser med Italia. Det virker som at italienerne liker nordmenn. Så jo, flere jo bedre.

Det sier Salernitana-spiller Emil Bohinen (23) til VG. Den tidligere Stabæk-spilleren var på utlån i den italienske klubben – som så vidt holdt seg i Serie A – forrige sesong.

Bohinen ble permanent klar for Salerno-klubben tidligere i sommer. 23-åringen var langt ifra den eneste nordmannen som fikk minutter i den italienske toppdivisjonen.

Faktaboksen under viser hvilke norske spillere som fikk spilletid i Serie A forrige sesong.

Fakta Nordmenn med spilletid i Serie A i 2021/22 Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen – Sampdoria

Emil Bohinen, Stefan Strandberg og Julian Kristoffersen – Salernitana

Emil Konradsen Ceïde – Sassuolo

Martin Palumbo – Juventus

Dennis Johnsen – Venezia

Leo Østigård – Genoa Alwande Roaldsøy står med null A-kamper for Atalanta, og er en del av juniorlaget deres. Les mer

Flere årsaker

Hele ni norske spillere fikk minutter for sine respektive lag sesongen som var. Denne sesongen kan det bli enda flere.

Erik Botheim (22) har blitt klar for Salernitana. Sassuolo måtte punge ut med rundt 100 millioner kroner for å få Kristian Thorstvedt (23) fra Genk, og Leo Skiri Østigård (22) har signert for storklubben Napoli.

I tillegg har det versert rykter rundt Bodø/Glimts Ola Solbakken (23) til både Roma og Napoli.

Bohinen tror at én spesiell egenskap gjør de norske spillerne interessante for italienske klubber.

– Nordmenn er jo godt skolerte og har en ro over seg som de kanskje ikke har i Italia. Så man passer på en måte fint inn. Så er Norge et litt uprøvd marked for mange av de store ligaene, men jeg tror mange har åpnet øynene for norsk fotball nå. Så det er bare positivt, sier Bohinen.

Morten Thorsby skal derimot ikke spille i Serie A denne sesongen. Etter tre sesonger i Sampdoria er han nå klar for Union Berlin i Bundesliga.

Tidligere Serie A-kommentator Even Braastad har fulgt nøye med på den norske trenden i Italia. Han tror det er flere årsaker til at de italienske klubbene ser til det norske markedet for forsterkninger.

– Det er sammensatt. Norge har fått en annen status i den internasjonale fotballen, med spesielt to verdensstjerner (Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland). I tillegg tror jeg det handler om at de norske spillerne gjerne matcher det økonomiske nivået til klubbene i Italia, sier Braastad til VG og fortsetter:

– De er ikke de typiske humørspillerne, og det er ærlig innsats hele tiden. I tillegg er de norske spillerne veldig tilpasningsdyktige. Nordmennene har fått et rykte på seg som trygge valg.

AKSJON: Emil Bohinen i aksjon mot Udinese forrige sesong.

Tar igjen svenskene

– Klubbene har i mange år sett til Sverige, og svenskene har hatt en bra status i ligaen. Det har nesten alltid vært mye svensker der, sier Braastad.

Svenskene har i mange år hatt langt flere representanter i Italia enn Norge. I 18/19-sesongen fikk åtte svenske spillere spilletid i Serie A, mens Norge ikke hadde noen representanter i Italia.

Forrige sesong hadde svenskene seks spillere med spilletid. Det var tre færre enn Norge, og avstanden kan bli større kommende sesong.

Siavoush Fallahi, Serie A-ekspert i svenske Eurosport, har fulgt den italienske toppdivisjonen tett i mange år. Han mener det er et godt tegn med inntoget av norske spillere i Italia.

– At Norge nå får flere spillere i Serie A, ser jeg på som et sunt tegn. Det er et liv utenfor den engelske fotballen, også for de norske spillerne. Jeg vet ikke om nordmennene blir flere enn svenskene i Serie A i år eller fremover, men trenden peker på det, skriver han til VG.

Fallahi nevner Østigård og Thorsby som de to norske spillerne som har skilt seg mest ut prestasjonsmessig. Han tror i likhet med Braastad at inntoget kommer av økonomien og de norske spillertypene.

– Den norske ligaen, akkurat som den svenske, har fortsatt ikke mange lag ute i Europa. Det gjør at prislappene fortsatt er på et fornuftig nivå for italienske klubber, påpeker han.