Casper Ruuds utfordrende overgang: – Ikke umulig

Det er allment kjent at Casper Ruud (22) trives best på grus. Men kan vi se han nyte samme suksess på et annet underlag i fremtiden? Det tror svensk tennishelt.

GRUSENS BESTEVENN: At grus er Casper Ruuds favorittunderlag vet de fleste tenniskjennere. Men Snarøya-gutten ønsker også å lykkes på andre flater. Foto: Anders Bjurö/TT / TT NYHETSBYRÅN

Andreas Hellenes, VG

Publisert Publisert Nå nettopp

Og dét håper i hvert fall hovedpersonen selv:

– Tennishistorien viser at det ikke er umulig for typiske grusspillere å gjøre det bra på hardcourt, stadfester Casper Ruud overfor VG.

Snarøya-gutten henviser til nåværende spillere som spanske Rafael Nadal (35) og østerrikske Dominic Thiem (27).

De er blant flere tennisspillere som har lyktes godt på både grus- og hardcourt-underlaget gjennom sine respektive karrierer. Begge av dem har spilt Grand Slam-finaler på hvert av dekkene.

Fakta Grand Slam i tennis: Grand Slam er tennissportens fire mest prestisjefylte turneringer. Hver turnering spilles én gang i året.

Australian Open (spilles i Australia), Roland Garros (spilles i Frankrike), Wimbledon (spilles i England) og US Open (spilles i USA) er de fire turneringene.

På herresiden er sveitsiske Roger Federer, spanske Rafael Nadal og serbiske Novak Djokovic de mestvinnende spillerne med 20 titler hver.

På damesiden er australske Margaret Smith Court den mestvinnende spilleren med 24 titler. Les mer

– Hvor langt unna er du å nyte samme suksess på hardcourt som du gjør på grusen? spør VG under Swedish Open tidligere i år.

– Det er fortsatt et stykke til man er der. Det blir spennende å se hva jeg kan utrette på hardcourt senere denne sesongen. Jeg har jo faktisk mitt beste Grand Slam-resultat på det underlaget, svarer Ruud – og sikter til da han tidligere i år tok seg til 4. runde i Australian Open.

forrige



fullskjerm neste KJIP EXIT: Casper Ruud måtte gå slukøret av banen i Melbourne Park da han måtte trekke seg fra Grand Slam-turneringen på grunn av smerter og strekk i magen. 1 av 3 Foto: JAIMI JOY / X07209

Grus-Ruud

Et personlig besteresultat i en Grand Slam til tross: Det er ingen tvil om at Ruud så langt har opplevd flesteparten av karrierens høydepunkter på grus. Mellom annet har alle av hans fem ATP-titler kommet på favorittunderlaget.

At Ruuds største bragder har kommet på diverse sandkornflater rundt om på globen, mener forehandspesialisten fra Snarøya er naturlig:

– Min type spillestil passer enda bedre på grusen enn den gjør på hardcourt. Jeg spiller mye med toppspinn, og det er ofte at flatere slag passer bedre på hardcourt, forklarer grusglade Ruud som har gått læreskole hos tidenes beste grusspiller, Rafael Nadal (35).

– Hva må til for at du skal bli bedre på hardcourt?

– Jeg må nok ta flere sjanser, stå høyere opp i banen og gå for litt større sjanser. Generelt sett å spille mer aggressivt er vel det mest grunnleggende, analyserer Ruud overfor VG.

Fakta Tennisens ulike underlag: GRUS: Går jevnt over saktere men ballen spretter høyere. Man får stor effekt av toppspinn. HARDCOURT: Går kjappere enn grus. GRESS: Ofte blant de raskeste dekkene. Ballen spretter lavere. Man får liten effekt av toppspinn. Les mer

HÅND I HANSKE: Ruud mener spillestilen hans egner seg best på grus. Det mener også den svenske tennishelten Magnus Norman. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

– Ikke i hans DNA

En som tror Ruud kan finne frem sitt potensial på hardcourt, er den svenske tennishelten Magnus Norman.

Som spiller vant han totalt 12 ATP-titler. Alle fordelt på underlagene grus og hardcourt.

I sitt beste karriereår, år 2000, lå han som nummer to på verdensrankingen etter noen imponerende Grand Slam-resultater: Annenplass i French Open (spilles på grus) og semifinaleplass i Australian Open (spilles på hardcourt). I etterkant av karrieren har han trent meget habile tennisspillere som Robin Söderling og Stan Wawrinka.

Da Norman møtte VG i juli, hadde den tidligere verdenstoeren stor tro på Ruuds hardcourt-fremtid:

– Det er veldig vanskelig å si hvor langt han kan ta seg i en Grand Slam på hardcourt, men jeg tror absolutt at han kommer til å vinne ATP-titler på det dekket, sa Norman til VG.

MØTTE VG: Tidligere Grand Slam-finalist og verdenstoer, Magnus Norman, møtte VG i Båstad under Swedish Open i juli. Foto: VG

Les også Tennishelten Norman til VG: Trist at han ikke er svensk

– Hva må til for at han skal nyte samme suksess på hardcourt som på grus?

– Jeg tror først og fremst at han må spille mye på hardcourt. Det kommer sikkert til å ta noen år fordi det sitter ikke i hans DNA å stå nærme grunnlinjen og spille det raske spillet, men jeg er 100 prosent sikker på at han kommer til å lære seg det.

– For å bli en bedre hardcourt-spiller må han bli flinkere på å spille nærmere grunnlinjen, bli dyktigere til å ta ballen på halvspretten og få kortere aksjonsvidde.

– Jeg tror han kommer til å lære seg det dess mer han spiller på hardcourt. Det kommer bare til å ta litt tid.

Første test på hardcourt venter i Canadas mest folkerike by, Toronto, rundt 9. august.

Da skal Snarøya-gutten spille National Bank Open med et stjernespekket utvalg verdensstjerner som regjerende mester Nadal, den ferske OL-vinneren Alexander Zverev og verdenstoer Daniil Medvedev.

Turneringen er en såkalt ATP Masters 1000-turnering, så et godt resultat kan gi flere poeng på ATP-rankingen, samt sende Ruud betydelig nærmere sesongens hovedmål.

Publisert Publisert: 9. august 2021 07:13