Carlsen om truslene fra Lotteritilsynet: – Ikke noe nytt

Lotteritilsynet truer Magnus Carlsen (31) og andre norske kjendiser som fronter utenlandske spillselskaper. Sjakkverdensmesteren tar det med knusende ro.

SJAKKPROFIL: Magnus Carlsen er sponset av spillselskapet Unibet. Han er i Norge for å spille Oslo Esports Cup – en del av Champions Chess Tour.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Forrige uke skrev Dagens Næringsliv at Lotteritilsynet truer med sanksjoner mot norske kjendiser som er ansikt utad for utenlandske bettingselskaper.

På listen over kjente personer finner vi idrettsprofilene Magnus Carlsen og Cecilia Brækhus.

VG møter Carlsen under et medietreff på Karl Johans gate i Oslo. Han er sponset av Unibet, som eies av Kindred Group.

– Jeg fikk med meg det, men det er vel ikke noe nytt at det ikke er full enighet mellom Kindred og Unibet og Lotteritilsynet, sier han om truslene fra Lotteritilsynet.

Han er ikke kjent med om Lotteritilsynet har vært i kontakt med hans team om mulige reaksjoner på sponsoravtalen med Unibet. Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet, Henrik Nordal, sier de har forsøkt å nå ut til kontaktpersoner og representanter for kjendisene med et informasjonsbrev.

– Vi går ikke mot Carlsen. Det er selskapet vi går på. Vi oppfatter at vi har rettledningsplikt om konsekvensene det kan få for enkelte. Vi ønsker å opplyse om at vi vurderer tvangsmulkt mot selskapene, som videre kan påvirke dem, sier Nordal til VG.

Norsk Tipping og Rikstoto er de eneste aktørene som kan tilby betting på idrett i Norge. I mars forlenget Carlsen avtalen med Unibet og offentliggjorde at han skal være profil i kampen mot spillavhengighet.

Lotteritilsynet har lenge kjempet mot de store, internasjonale bettingselskapene. De har tidligere varslet at de vurderer en tvangsmulkt – eller dagsbot – på nesten 1,2 millioner kroner dersom selskapene ikke stanser deres virksomhet i Norge.

Dersom bettingselskapene blir pålagt tvangsmulkt kan dette også gå utover personene som fronter selskapene, skriver DN.

«Vi har til nå prioritert å reagere mot spillselskapene som står bak spilltilbudet, men vi har også hjemmel i lov til å reagere mot personer som samarbeider med og markedsfører spillselskapene dersom de bryter regelverket om å tilby, markedsføre og formidle ulovlige pengespill», heter det i et brev avisen har fått innsyn i.

Det er pengespilloven paragraf 2 og lotteriloven paragraf 11 som gir tilsynet hjemmel til å reagere mot kjendisene.

Fakta Dette er Pengespilloven og Lotteriloven Pengespilloven § 2: «Uten hjemmel i lov er det ikke tillatt å formidle pengespill i forbindelse med idrettskonkurranser og andre konkurranser, og tallspill. Det er like ens forbudt å selge eller falby kuponger og lignende i slike tiltak. Som formidling av pengespill uten hjemmel i lov regnes blant annet betalingsformidling av innsats og gevinst i slike pengespill. Idrettsforeninger, humanitære foreninger og andre foreninger med allmennyttige formål og selskapets forhandlere har adgang til å opprette spillelag, som på medlemmenes vegne deltar i spill i selskapet. Departementet avgjør i tvilstilfelle om en forening går inn under bestemmelsen her. Det er forbudt å innta i aviser og tidsskrifter, utlegge for offentligheten eller på annen måte spre bekjentgjørelser om utenlandske tallspill og pengespill i forbindelse med idrettskonkurranser og andre konkurranser, om salg av kuponger og lignende eller om innløsning av gevinster. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler til gjennomføring av denne bestemmelsen, herunder om spillelag, ulovlig formidling, omfanget og gjennomføringen av betalingsformidlingsforbudet og bekjentgjørelse av pengespill». Lotteriloven § 11. Markedsføring, formidling og betalingsformidling for lotterier: «Med unntak for lotterier som nevnt i § 7, er det forbudt å drive markedsføring eller formidling av lotterier som ikke er gitt tillatelse etter § 6 annet ledd. Som formidling av lotterier uten tillatelse regnes blant annet betalingsformidling av innsats og gevinst i slike lotterier. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om omfanget og gjennomføringen av betalingsformidlingsforbudet». Kilde: lovdata.no Les mer

Hvis det blir vedtatt tvangsmulkt mot selskapene, kan Statens innkrevingssentral ta utlegg i kontoer tilhørende bettingprofilene, ifølge Lotteritilsynet. Det kan påvirke utbetalingen til disse personene.

Carlsen har vært sponset av Unibet siden 2020 og har opptrådt i flere reklamefilmer og sponsoroppdrag for selskapet. Nordal sier det er vanskelig å si nøyaktig hvordan eventuelle reaksjoner mot Carlsen og co. vil påvirke dem.

–Jeg kjenner ikke innholdet i avtalen de har med selskapene, og hvordan de blir betalt eller andre ting. Lotteritilsynet står ikke for inndrivningen, men vi sender kravet til Statens innkrevingssentral, som kjenner regelverket, og kan gå etter eiendeler, sier avdelingsdirektøren.