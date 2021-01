Johaug slått for andre dag på rad

FALUN/OSLO (VG) Therese Johaug (32) måtte nok en gang se seg slått i verdenscupen. Linn Svahn (21) vant på hjemmebane i Falun.

SPURTEN: Linn Svahn (t.v.) vinner foran Julia Stupak (4) og Therese Johaug (5). Foto: Fredrik Sandberg / TT News Agency

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Fredag seiret amerikanske Jessie Diggins. Lørdag handlet det om 10 km klassisk for kvinnene. Etter en voldsom spurt reddet Johaug 3. plassen bak russiske Julia Stupak - men hårfint foran tyske Katharina Hennig.

– Hun er rå. Det var sterkt, sier Therese Johaug om vinneren Svahn.

– Jeg er veldig fornøyd med 3. plass. Jeg visste Linn ville bli skummel i denne løypen. Hun er fremtiden, sier Johaug i pressesonen i Falun.

– Det var slett ingen dårlig spurt av Johaug, sier Torgeir Bjørn som NRK-ekspert.

– Therese prøvde å kjøre veldig hardt fra start. Hun hadde en luke, men så kom de på henne. Og hun blir for liten mot de beste spurterne på slutten, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen i NRK-studio.

Les også Sesongen over for brite etter kaosrenn – Bolsjunov vant med fall

Hun er også overrasket over at Johaug valgte å gå over den siste toppen som første løper. Erfaringen viser at det er bedre å komme i dragsuget ned bakken til stadion i Falun.

Det var fire løpere som kjempet om seieren. Heidi Weng slapp helt på slutten og var ikke med i sluttspurten. Hun endte som nummer åtte. Helene Marie Fossesholm ble nest beste norske på 6. plass.

– Det viser at det er mulig å slå henne. Det går an, sier Weng om at Johaug ikke har vunnet i Falun.

Kvinnene fikk med seg herrenes dramatiske renn - med stygge fall - før de startet. Det var flere fall også i kvinnenes renn. Ebba Andersson og Charlotte Kalla måtte begge på rompa underveis.

– Jeg synes ikke akkurat at det er løyper som egner seg for fellesstart. Jeg synes ikke det. Jeg synes løypen var vanvittig mye bedre i gamledager. Det er en løype som ikke skiller så mye. Hvis de vil ha spenning, knall og fall, så får de det i dag, sier Heidi Weng.

– Det blir litt rart at man skal ha en slik løype.

Andersson skylder bare på seg selv og vil ikke svare på om løypene var for skumle.

Fredag falt russiske Natalja Neprjajeva og brøt hånden. Hun drar til Moskva for å opereres mandag.

Les også Krever endringer etter skrekkfall: – Fyker som et prosjektil

Allerede etter 800 meter hadde Johaug sikret seg et par sekunder ledelse - til Jessi Diggins, Frida Karlsson og Ebba Andersson. Heidi Weng virket frisk og var nærmest Johaug etter den første runden. Anne Kjersti Kalvå markerte seg også positivt.

Johaug klarte imidlertid ikke å gå fra. Det var et tetfelt med drøyt ti løpere som lå samlet. Dalsbygdas store datter gjorde et nytt forsøk på å gå fra etter seks-syv kilometer. Hun fikk et par sekunders forsprang opp mot toppen, men det var ikke nok.

Charlotte Kalla falt og var sjanseløs.

– Det er frustrerende. Denne følelsen har jeg ikke hatt på lenge, sier hun til VG.

Fredag ble Therese Johaug sensasjonelt slått av Jessica Diggins på 10 kilometer. Avstanden mellom dem var 2,1 sekunder. Ebba Andersson ble nummer tre, fulgt av fire norske: Ragnhild Haga, Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm og Tiril Udnes Weng.

Publisert Publisert: 30. januar 2021 15:21 Oppdatert: 30. januar 2021 15:53