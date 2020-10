Azar Karadas får ny Brann-jobb

39-åringen blir hovedtrener for Brann 2.

Azar Karadas blir hovedtrener for Brann 2. Her fra hans lange karriere som spiller i Brann. Foto: Christian Blom / NTB

Det skriver Brann på sine hjemmesider tirsdag.

Fredag ble det klart at nåværende hovedtrener i Brann 2, Roger Naustan, gir seg når kontrakten hans går ut ved nyttår. Karadas blir altså erstatteren. Han starter i rollen 1. januar 2021.

– Jeg er veldig stolt og glad for denne muligheten, og ser virkelig frem til å ta fatt på jobben som hovedtrener for Brann 2, sier Karadas.

Fra assistent til hovedtrener

Karadas har denne sesongen vært assistenttreneren til Naustan.

39-åringen avsluttet i fjor en strålende karriere som spiller. Den inneholdt blant annet tre perioder i Brann. Han figurerte både som spiss og midtstopper for rødtrøyene.

– Det at Azar kom rett fra en spillerkarriere til å bli trener har vært tungtveiende for at han nå blir hovedtrener for Brann 2, selv om han er fersk som trener. Han har hatt en lang og innholdsrik karriere, i tillegg kom han til Brann som ung spiller selv, kjenner klubben godt og vet hva som kreves for å slå gjennom på A-laget, sier sportssjef Rune Soltvedt.

Håper på bedre tider

For tiden holder Karadas på med UEFA-A-trenerkurset. Det er nest høyeste kurset som en fotballtrener kan ta.

Han vedgår at det har vært et annerledes år.

– Det har vært et spesielt, men veldig lærerikt år med tanke på koronasituasjonen. Det har blitt mange alternative treninger, men jeg håper vi er nærmere normalen inn mot neste sesong, sier Karadas.