Ekspertene som slaktet Solskjær: – Fortjener enorm anerkjennelse

Disse tre ekspertene har gang på gang avskrevet Ole Gunnar Solskjær (47) som Manchester United-manager. Nå topper han tabellen.

FÅR IKKE BARE ROS: Ole Gunnar Solskjærs ledelse av Manchester United settes stadig under lupen. Noen av hans hardeste kritikere er fortsatt ikke overbevist før storkampen mot Liverpool. Foto: Clive Brunskill / PA Wire

Jonathan Wilson er blant nordmannens argeste kritikere. The Guardian-skribenten har de siste årene, i spalte etter spalte, argumentert for at Solskjær er uskikket for jobben som manager for storklubben.

– Få ham ut, sa han til VG om Solskjær senest i desember.

Foran 2019/20-sesongen spådde han at kristiansunderen kom til å få sparken i løpet av tre eller fire måneder.

I oktober 2019 omtalte han Uniteds etablerte angrepsspill under Solskjær som «sjokkerende» og mente manageren var blitt «avslørt» taktisk.

– Ingenting har endret seg, sier Wilson da VG konfronterer ham med den konsekvente slakten av Solskjær over de siste årene, nå som laget hans topper Premier League foran søndagens storkamp borte mot Liverpool.

– Han er fortsatt god til å sette opp laget sitt til å spille kontringsfotball. Det er tydelig at han har klart å motivere spillere. Men de har i realiteten ikke spilt bra mot Burnley, Villa, Wolverhampton eller Watford. City utklasset dem i ligacupen, sier Wilson og fortsetter:

– De er fortsatt veldig avhengig av Bruno Fernandes. Edinson Cavani har gjort dem mye bedre. Og Harry Maguire og Paul Pogba er i form. Kan de vinne ligaen denne sesongen? Selvfølgelig, det er mulig. Dette er en veldig rar sesong der planlegging og skikkelige strukturer trolig er mindre viktige enn de har vært på over et tiår.

– Men jeg tviler på at de vinner ligaen, avslutter han.

The Independent-kommentator Miguel Delaney har også vært hard i kritikken mot Solskjær. I oktober oppfordret han Manchester United til å «gjøre slutt på dette eksperimentet» og finne en ny manager.

– Jeg synes det er altfor tidlig å endre mening, sier Delaney til VG tre måneder senere.

– Det har bare gått 17 kamper, ikke engang halve sesongen. Denne sesongen beviser at ting kan snu drastisk. Det er bare en måned siden man snakket om at José Mourinho var tilbake, sier han og fortsetter:

– Det har vært noen betydningsfulle positive tendenser, som håndteringen av Paul Pogba og hvordan laget svarte etter kjempenedturer mot Tottenham og RB Leipzig. Samtidig føles det som at Uniteds nylige kamper kunne slått hvilken som helst vei. De har ikke vært overbevisende.

– Jeg mener det skal mye mer bevismateriale til for å endre mening, sier Delaney.

The Athletic-kommentator Oliver Kay var en av de britiske medieprofilene som i desember tok til orde for at Solskjærs tid som Manchester United-manager kunne nærme seg slutten. Han sa at nordmannen ikke hadde vært i nærheten av å overbevise ham.

– Jeg mener det var rett og rimelig å stille spørsmål ved om laget utviklet seg raskt nok i riktig retning. Men nå, for første gang på to år, utvikler de seg på en ekstremt lovende måte. Noe av kritikken som kom for seks uker siden, har blitt besvart på veldig imponerende vis, sier Kay til VG.

– Solskjær fortjener enorm anerkjennelse for å beholde roen og snu de dårlige prestasjonene. Han fortjener også ros for å ha fått mye mer ut av Pogba der andre managere ville gitt ham opp, sier han og advarer:

– En slik imponerende rekke med resultatet må bli den nye normalen, ikke et unntak.

ESPNs sjefskribent Mark Ogden kom i oktober 2019 med en dyster dom om at Solskjær var to kamper unna sparken. I desember sa han til VG at United trengte en ny manager.

– Jeg er fortsatt ikke overbevist, men jeg gir ham anerkjennelse, sier Ogden til VG nå.

– De har ikke vunnet storkamper mot sine største rivaler ennå. Det er det neste steget han må ta. Det er bra at han og United topper tabellen, men nå må de ta det neste steget og vinne når det gjelder, tillegger han.

