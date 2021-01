Følg Norges åpningskamp i håndball-VM

Christian O'Sullivan spiller ikke VM-åpningen. Bakspilleren har fått feber og blitt magesyk.Ifølge lege Thomas Torgalsen har O’Sullivan symptomer på covid-19. Bakspilleren vil rutinemessig bli testet for corona sammen med resten av laget etter kveldens kamp. – Det er et hardt slag for Norge, mener Magnus Abelvik Rød i TV 3s studio.

Norge slo verdensmester Danmark 36-34 i generalprøven sist lørdag. Det ble tap 31-28 i den første oppkjøringskampen i Kolding. Foruten de to kampene har håndballgutta bare spilt en kamp siden EM i fjor - 39-24 over Italia i EM-kvalik 8. november i fjor høst.

