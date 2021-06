Derfor tror ekspertene på Danmark og Sverige

Åge Hareide og Per Joar Hansen tror både Sverige og Danmark tar seg til kvartfinalene i EM. Her begrunner de hvorfor.

BLIR MED VIDERE: Sverige med Emil Forsberg og Janne Andersson (t.v.) og Danmarks Mikkel Damsgaard har imponert ekspertene Åge Hareide og Per Joar Hansen. Foto: Reuters og AP

Hareide tok danskene til EM og kjenner også svensk fotball svært godt fra sin tid som trener for Helsingborg, Örgryte og Malmö. Nå gleder han seg over at våre naboer er med videre inn i sluttspillet.

– Jeg har hele tiden tippet Danmark-Nederland i kvartfinalen i Baku 3. juli, og det står jeg ved. Og det er ikke sikkert det er over for danskene der, sa Hareide torsdag formiddag.

Han regner med at «de danske drenger» gjør jobben mot Wales i åttedelsfinalen på lørdag.

– Den nederlandske EM-utgaven er til å håndtere. De spiller litt annerledes enn de gjorde før. Jeg tror Johan Cruyff hadde snudd seg i graven hvis han hadde sett Nederland spille med fem bak når de forsvarer seg.

– Hva er det som kjennetegner dette danske laget i EM?

– Det er en utmerket lagånd med et samhold i laget som er ekstremt godt. De aller fleste har spilt sammen over lang tid, mange på aldersbestemte landslag. Mange har vært med fra før jeg kom inn i 2016, og derfor blir dette mer et klubblag enn et landslag. Du får tette bånd som gjør laget sterkt, sier Hareide om laget som nektet å tape. På hans vakt ble det 42 kamper, 21 seirer, 18 uavgjorte og bare tre tap.

Får alltid resultater

Per Joar Hansen mener også at Nederland i en kvart skal passe danskene godt.

– Danmark har imponert meg mer enn Sverige. De har en offensiv kraft i laget som kan skape problemer for alle. Mot Belgia viste de at de har et veldig høyt maks-nivå med stor variasjon i spillet. De har individualister som viser spennende takter, men Danmark er først og fremst et godt kollektiv som jobber godt for hverandre og som skaper mye, er vurderingen til «Perry».

Han synes Sverige ser solid ut.

– Man må la seg imponere. De vinner en tøff gruppe og har gode muligheter til å gå videre (møter Ukraina tirsdag). Spillerne er lojal til spillestilen. De har sin 4–4–2-formasjon og er utrolig vanskelig å bryte ned. De klarer alltid å få resultater og har skapt en vinnerkultur som gjør at de kommer seg til mesterskap og leverer. Sist var det kvartfinale i Russland. Spiller for spiller er de ikke så mye bedre enn oss, men de har fått et trygt og godt konsept som de tror på og ikke tuller med.

System

Åge Hareide peker også på den klassiske 4–4–2-formasjonen som svenskene dyrker.

– Det er et system svenskene er oppdratt i gjennom aldersbestemte landslag. Typevalgene er klare. Rollefordelingen har man fra barnsben, både offensivt og defensivt. Det svenske landslaget som kollektiv har imponert meg, så har du enkeltspillere som har x-faktoren: Emil Forsberg som scoret to mot Polen, Dejan Kulusevski fra Juventus som fikk vist seg frem og selvsagt Alexander Isak, som har imponert meg mest.

Treffer Hareide og Hansen med sine EM-tips, møter Sverige vinneren av England-Tyskland i kvartfinale i Roma 3. juli, mens Danmark møter vinneren av Nederland-Tsjekkia samme dag i Baku.

Skulle begge lykkes i kvartfinalene blir det skandinavisk oppgjør i den ene semifinalen og en finalist fra Skandinavia på Wembley 11. juli.

