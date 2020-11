Cavani ber om unnskyldning: – Var ment som en kjærlig hilsen

I en pressemelding fra Manchester United forklarer Edinson Cavani Instagram-innlegget han etterforskes for. 33-åringen ber om unnskyldning.

– Meldingen jeg publiserte etter søndagens kamp var ment som en kjærlig hilsen til en venn som gratulerte meg med kampen. Det siste jeg ville var å fornærme noen. Jeg er helt og holdent imot rasisme, og slettet innlegget så fort jeg ble gjort oppmerksom på at det kunne bli tolket på den måten. Jeg vil be om unnskyldning for dette, sier Edinson Cavani, via en pressemelding fra Manchester United mandag ettermiddag.

Søndagen ble en dag full av kontraster for Manchester United-spissen Edinson Cavani. Først ble han den store helten med to mål og én målgivende pasning da Manchester United snudde 0–2 til 3-2-seier mot Southampton:

Noen timer senere ble det kjent at Det engelske fotballforbundet (FA) ville etterforske et innlegg Cavani publiserte via historie-funksjonen til det sosiale mediet Instagram, der flere oppfattet hans innlegg som rasistisk.

«Gracias negrito», skrev Cavani på Instagram. Nå ber han om unnskyldning

Hvorvidt Cavani blir straffet gjenstår å se. Det engelske fotballforbundet har ikke uttalt seg siden de søndag ba om en forklaring fra Cavani og Manchester United.

Ifølge det engelske fotballforbundets nye retningslinjer for regler for rasistiske utsagn og handlinger kan straffes med seks til tolv kampers utestengelse. Rasisme på sosiale medier kan derimot få en mildere straff. Ifølge engelske aviser kan Cavani utestenges i tre kamper som følge av søndagens innlegg på sin Instagram-profil.

I en uttalelse sier Manchester United:

– Det er tydelig for oss at det ikke var noe vondt ment i meldingen til Edinson, men han slettet den likevel så fort han ble informert om at det kunne oppfattes feil. Edinson har sagt unnskyld dersom han har, uten å mene det, fornærmet noen. Manchester United og alle våre spillere er dedikerte til kampen mot rasisme.

Cavanis landsmann, Luis Suárez, ble straffet for rasisme da han spilte i Premier League i 2011. Den daværende Liverpool-spissen brukte ifølge FAs rapport ordet «negro» om Manchester Uniteds Patrice Evra. Suarez ble utestengt i åtte kamper. Han forsvarte seg med kulturforskjeller, at uttrykket var en slang for «kompis» i hjemlandet.

Det finnes flere tilfeller av innlegg på sosiale medier som har ført til utestengelse. I fjor fikk Bernardo Silva én kamps utestengelse etter å ha lagt ut et bilde av en karakter brukt i reklame for et sjokolademerke. Portugiseren sammenlignet figuren med lagkamerat Benjamin Mendy, noe som ble oppfattet rasistisk av fotballforbundet.

Onsdag skal Cavani og Manchester United i aksjon hjemme på Old Trafford. Da tar Cavanis gamle arbeidsgiver, PSG, turen til «Drømmenes Teater».

Saken oppdateres.