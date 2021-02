Keane med knallhard Klopp-kritikk: – Unnskyldninger etter unnskyldninger

Både Liverpools manager og kaptein var fornøyde med store deler av kampen. Den oppfatningen deles på ingen måte av Roy Keane.

HODEBRY: Jürgen Klopp & Co. sakker akterut i tetkampen. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / X01348

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Hvis Liverpool presterer som det der, kommer de til å vente 30 år til på en ny tittel, sier den tidligere Manchester United-spiller i Sky Sports’ studio.

Liverpool var suverene i fjorårets sesong og sikret seg sitt første seriemesterskap på 30 år. Etter søndagens 1–4-tap på Anfield er de ti poeng bak Manchester City med én kamp mer spilt.

– Hvis vi hadde spilt oftere som vi gjorde i dag, hadde vi ikke vært så langt bak City, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

– I store deler av kampen var vi mer like oss selv. Vi var på tærne, forsvarte oss høyt i banen, vant den raskt. Jeg synes ikke vi fortjente å tape med så mye, men vi gjorde store feil som kostet oss dyrt, sier kaptein Jordan Henderson.

LEDERE: Manager Jürgen Klopp og kaptein Jordan Henderson har en jobb å gjøre med å snu Liverpool-skuta. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Før kampen mente Jürgen Klopp at Manchester City hadde profittert på å ha «to ukers pause på grunn av covid», noe Pep Guardiola slo tilbake mot og påpekte var feil.

Tyskeren har heller ikke vært fremmed for å nevne Liverpools skadeproblemer. Roy Keane er imidlertid ikke imponert over Liverpool-managerens uttalelser.

– Hvis man er en stor klubb må man takle tilbakefall. Det er unnskyldninger etter unnskyldninger etter unnskyldninger fra Klopp. Bare kom dere over det og prester som mestere. Dere er Liverpool Football Club, sier Keane.

Personlige feil fra Alisson kostet Liverpool dyrt. Tyskeren tar målvakten i forsvar.

– Vi ga ham ikke så mye valg, spesielt ikke på den første. Den andre har jeg ikke noen god forklaring på, kanskje han var kald på beina eller noe. Det var veldig kaldt i dag, sier Klopp.

James Pearce, som følger Liverpool tett for The Athletic, påpeker at Mohammed Salahs straffemål var Liverpools eneste skudd på mål i andre omgang. Han kaller mangelen på kreativitet er «en stor bekymring».

Roy Keane heller er ikke imponert.

– Den er ny. Jeg vet at det var litt ironisk, men det er unnskyldninger etter unnskyldninger, sier Keane om Klopps utsagn.

– Liverpool har vært dårlige mestere. Jeg klarer ikke å forstå dem. Det er som om de vant ligaen i fjor og mistet bakkekontakten.

KRITIKER: Roy Keane mener at Liverpool må «ta seg sammen». Foto: Steven Paston / PA Wire

Hjemmetapet for Manchester City var Liverpools tredje hjemmetap på rad. Det har ikke skjedd siden 1963. Tidligere i sesongen slapp de inn syv mål mot Aston Villa.

– Og det var mer med Van Dijk, påpeker Graeme Souness, som har en fortid som spiller og manager i Liverpool.

Keanes tidligere lagkamerat Gary Neville ser ikke like mørkt på situasjonen.

– Dette er en naturlig formsvikt. Jeg synes ikke at det er grunn til panikk. De går gjennom en dårlig periode som var nødt til å komme på et tidspunkt. De virker litt slitne, litt avskrudd og energiløse. Sånt skjer, sier Neville til Sky Sports.