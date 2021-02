Lewandowski-dobbel sendte Bayern til VM-finale

(Al Ahly - Bayern München 0–2) Robert Lewandowski (32) scoret ett mål i hver omgang, og sørget med det for at Bayern München skal møte meksikanske Tigres i VM-finalen for klubblag.

Egyptiske Al Ahly gikk på sitt første tap under den sørafrikanske treneren Pitso Mosimane, som tok over i fjor. Men de seiersvante spillerne var i realiteten sjanseløse mot det tyske storlaget.

Det var likevel en viss spenning i kampen helt frem til det 85. minutt. Da fikk Lewandowski heade inn 2–0 fra kloss hold etter et perfekt innlegg fra innbytter Leroy Sane.

Bayern München dominerte stort i den første omgangen i Qatar, og skapte det som var av sjanser. Den første scoringen kom etter et fint angrep der Kingsley Coman og Serge Gnabry gjorde forarbeidet, før Lewandowski kunne bredside ballen hardt i nettet fra syv-åtte meters hold.

– Vi er selvfølgelig fornøyde med å ha kommet til finalen. Det var også morsomt at det var tilskuere på kampen, selv om de fleste holdt med Al Ahly, sa Bayern-veteran Thomas Müller da han ble intervjuet etter kampen.

Det var tundt 10.000 tilskuere til stede på stadion, som normalt rommer 40.000 tilskuere.

Tigres ble søndag klare for torsdagens finale da André-Pierre Gignac ble matchvinner på straffe spark. Han sørget for tidenes første VM-finale for et nordamerikansk lag. Finalen, og bronsefinalen mellom Palmeiras og Al Ahly, sendes direkte på VG+.

Bayern München har tidligere vunnet klubb-VM en gang. Det var i 2013, og flere spillere som var med da er fortsatt i klubben. Manuel Neuer, Jerome Boateng, David Alaba og Thomas Müller i tillegg til Javi Martinez.

Men sistnevnte er ikke med til klubb-VM nå på grunn av en positiv corona-test i forkant av mesterskapet.

