Zlatan Ibrahimović mister EM

Sverige- og AC Milan-spiss Zlatan Ibrahimović (39) går glipp av EM på grunn av en kneskade.

ØYEBLIKKET: Zlatan Ibrahimović måtte ut med skade mot Juventus sist helg. Foto: ISABELLA BONOTTO / AFP

– Jeg har snakket med Zlatan i dag, som dessverre ga beskjed om at skaden hans gjør at han ikke kan spille i EM. Det er selvsagt kjedelig. Først og fremst for Zlatan, men også for oss, sier Janne Andersson, svensk landslagssjef.

Ibrahimović pådro seg en kneskade sist helg i Milans ydmykelse mot Juventus. Raskt ble det et spørsmål om EM var i fare.

Tidligere lørdag kom det ulike rapporter fra Italia om skaden til Ibrahimović. Sky Sports Italia meldte at Ibrahimović var klar til spill igjen om tre uker, mens AC Milan senere uttalte at han kom til å trenge seks uker.

Kort tid etterpå bekreftet Sverige at EM går uten deres største stjerne.

– Det var jævlig kjedelig. Han gir sånn krydder. Han er så morsom å følge. Alt kan skje når Zlatan er med. Han har en enorm tiltrekningskraft. Det føles alltid litt kjedeligere uten Zlatan, sukker Daniel Nannskog, tidligere målkonge i Stabæk og SVT-ekspert, til VG.

Ibrahimović gjorde comeback for Sverige i mars etter fem år uten landslagsspill. Sverige EM-åpner mot Spania 14. juni. Deretter venter Slovakia (18. juni) og Polen (23. juni) videre i gruppespillet.

– Zlatan skulle sette punktum med et godt EM-sluttspill etter et dårlig EM i 2016. Dette føles ikke bra. Det er trist, sier Nannskog.

39-åringen har imponert voldsomt etter at han kom tilbake i AC Milan fra spill i USA i januar 2020. Denne sesongen har han scoret 15 mål på 18 seriekamper. Han har hatt flere skadeavbrekk underveis.

Ibrahimović har forlenget sin kontrakt med Milan ut neste sesong. Neste mulighet for mesterskap med Sverige vil være VM i Qatar desember 2022. Da er Zlatan 41 år.

