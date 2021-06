Håp om gjenåpning av bredde­fotballen: – Vi har endelig blitt lyttet til

Nå snakker Norges Fotballforbund direkte med helsemyndighetene om breddefotballen. Det kan peke mot en gjenåpning for spillere over 20 år fra 17. juni.

Iver Strandheim fra Norges Fotballforbund ga breddefotballen nytt håp foran Stortinget. I bakgrunnen holder initiativtaker til demonstrasjonen, Håvard Angen Haarstadstrand, appell. Foto: Jostein Overvik

– Jeg står ikke her og gir konkrete lovnader, men vi har endelig blitt lyttet til. Det jobbes nå med trinn 3 og 4 i gjenåpningsplanen, opplyste fotballforbundets Iver Strandheim på demonstrasjonen til Facebook-gruppen «fåhelebreddenigang» foran Stortinget fredag ettermiddag.

Trinn 3 skal etter planen sjøsettes kommende uke. 50.000 breddespillere over 20 år har ikke spilt kamper siden 2019. Nå håper de på å begynne med å trene med kontakt igjen. Men Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsmann, Trond Giske, er ikke sikker på at det skjer.

– Jeg tror presset nå er så stort at regjeringen er nødt til å lytte. Men jeg tar det ikke for gitt. Vi er blitt skuffet før. Selv om trinn 3 nå står for døren, så må vi holde trøkket opp, sier Giske. Sammen med Fremskrittspartiets Himanshu Gulati holdt han en av appellene på Eidsvolls plass.

De to stortingspolitikerne hamret løs mot regjeringen, mens Erna Solberg & co. ikke var invitert til demonstrasjonen.

– Det at man ta med hele laget på pub, men ikke på gressematta, illustrerer absurditeten i situasjonen, sier Gulati til VG.

Trond Giske holdt appell om å åpne breddefotballen foran Stortinget. Regjeringen og helsemyndighetene var ikke invitert. Foto: Terje Bendiksby

– Det er uforståelig. Det har vært riktig og viktig med sterke smitteverntiltak, men de må være basert på faglig kunnskap. Fotballforbundet har vist at forskningen viser at det ikke særlig smittefarlig å spille vanlig fotball, sier Giske som dro sammenlikninger med både fulle russebusser og hovedstadens lange polkøer i sin appell.

– Vi som regjering har besluttet at i trinn 3 skal ikke enmetersregelen lenger gjelde for breddefamilien ved utendørsaktivitet. Det kan godt tenkes at jeg som kulturminister mener at breddeidretten burde vært åpnet tidligere, men jeg stiller meg selvsagt bak regjeringens beslutning, sa kulturminister Abid Raja til VG i mai.

Nå er dialogen opprettet om en åpning også for bredden. Eliteserien, OBOS-ligaen og Toppserien for kvinner har spilt kamper siden i mai.

– Heldigvis har vi nå fått uformell, men positiv dialog med helsedirektoratet. Vi opplever forståelse for frustrasjonen i breddeidretten og vi får forsikringer om at man er opptatt av å komme i gang, opplyser Iver Strandheim som sammen med styremedlem Malin Frantzen Øiseth representerte NFF.

– Helsemyndighetene gir uttrykk for at de kjenner vårt faglige grunnlag. De kjenner våre argumenter og de har forståelse for dem. Vi har en god dialog rundt hvordan vi ser for oss gjenåpningen, sier Strandheim.

Strandheim sto sammen med Kristoffer Paulsen Vatshaug og Ørjan Olsvik bak NFF-rapporten som tidlig i vår anbefalte gjenåpning av kontakttrening på en smittevernmessig trygg måte.

– Det skjedde ingen ting etter at Olsvik-rapporten ble levert 1. mars. Ingen dialog. Vi hadde sett frem til faglige diskusjoner med helsemyndighetene for hvordan vi skulle få det dette til uten å øke smittetrykket i samfunnet. Vi kunne diskutert oss gjennom eventuell faglig uenigheter, vi kunne ha funnet tilpasninger, vi var villige til å strekke oss ekstremt langt. Det var ekstremt krevende å takle at vi ikke fikk noen respons, sa Strandheim til omtrent 50 oppmøtte foran Stortinget – cirka 15 med fotballtøy.

