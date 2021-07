U21-guttas absurde «bli-kjent kveld»: – Hva er det som skjer?

Hypnose ble tatt i bruk da U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud (44) skulle sveise sammen sin «nye» tropp. Det fikk Jørgen Strand Larsen (21) og Johan Hove (20) kjenne på kroppen.

Andreas Hellenes, VG

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg og Johan (Hove) satt oss ned dagen derpå og spurte hverandre «husker du noe, eller?», forteller Strand Larsen til VG før han mimrer tilbake til den latterfylte kvelden:

– Jeg husker at jeg står der i starten og lukker igjen øya, også husker man noen av instruksjonene som blir gitt underveis, men det er liksom det eneste. Jeg hadde ikke sjans til å kontrollere det.

– Det oppsto litt ut av det blå. I forbindelse med en samling lå vi på hotell i Drammen, og tilfeldigvis befant hypnotisør Torgrim Holte seg også der, forklarer Smerud til VG.

Her sender hypnotisøren U21-talentene inn i en ny sinnstilstand:

Fakta Hypnose: Hypnose er en søvnlignende tilstand hvor den hypnotiserte personen bevarer kontakt med den som fremkaller hypnosen, hypnotisøren.

De fleste mennesker lar seg hypnotisere, hvis de er villige til det, om enn ikke alltid ved første forsøk.

Å bli hypnotisert krever at personen er villig til å gi slipp på egen kontroll og i stedet konsentrerer seg fullt ut om hypnotisørens instruksjoner. Kilde: Store Norske Leksikon Les mer

Ettersom en i Smeruds støtteapparat allerede var bekjent av hypnotisør Holte, ble én pluss én fort til to:

– Vi hadde en 45 minutters økt hvor jeg tok guttene igjennom en rekke ulike hypnoseøvelser, forklarer Torgrim Holte som pleier å dele stuntene sine på sosiale medier.

En av instruksene Holte tok i bruk, var en promillevariant der Strand Larsen og Hove fikk 10 øl innabords hver gang hypnotisøren klappet i hendene.

Det resulterte i at en tørst Strand Larsen «forvekslet» eplejuice og alkohol da han inntok rampelyset:

– Den chugginga var faktisk ganske imponerende synes jeg, så akkurat det var bare morsomt, skratter Strand Larsen om episoden han ellers husker lite av:

– Jeg kan huske at jeg og Johan sto der og var godt brisne, men jeg husker ikke eksakt hva jeg gjorde. Det var bare helt ut av kontroll, rett og slett.

– Jeg er i stand til å bestemme om de skal kunne huske eller ikke. Grunnen til at jeg ofte velger det sistnevnte, er fordi det er en del av showet for publikum når de våkner opp fra hypnosen og spør «når vi skal komme i gang?», forklarer hypnotisør Holte til VG.

En ting Strand Larsen derimot husker, er da han ble fortalt at han skulle være verdens beste tryllekunstner når han våknet opp. Det gikk «verst utover» lagkamerat og Bodø/Glimt-spiss Erik Botheim:

«Gull» for gutta

– Da vi så videoene i etterkant tenkte vi bare «hva er det som skjer?». Det ser jo så tullete ut at man nesten blir flau, men der og da fikk man ikke kontrollert det, så det var bare en rar og underlig følelse, humrer Strand Larsen i intervjuet med VG.

Strand Larsen beskriver opplevelsen som gøy og bra for samholdet, selv om han tror det var andre som hadde det enda gøyere enn han selv:

– Det virket som gutta hadde veldig mye latterkrampe da vi holdt på, så sånn sett var det gull for et ganske nytt og ferskt U21-lag å få komme litt nærmere hverandre.

Strand Larsen er etter hvert blitt blant de mest erfarne på Norges U21-landslag. Han tror det var fint for de ferskeste å se eldste gutta «drite seg ut».

– Jeg tror det er spesielt viktig på et landslag når man møtes såpass sjelden og ikke har den daglige kontakten man får i et klubblag, og da er det greit at de ferskeste får se at det er lov å drite seg ut.

– Det var også mye gøy som ikke kom på film, men som heller ikke trenger offentlighetens lys, humrer trener Smerud som ikke utelukker at han vil bruke Holtes opplegg ved flere anledninger.