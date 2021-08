Jakobs syrlige svar til rivalen: – Da løp jeg på to prosent

TOKYO/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) kontrollerte seg inn til sin første OL-finale. Etter løpet ler han av konkurrent Timothy Cheruiyots (25) kommentar.

Ingebrigtsen og Cheruiyot løp i hvert sitt semifinaleheat på 1500 meter torsdag. Der tok de to største gullfavorittene seg kontrollert videre. Ingen av dem så ut til å overanstrenge seg.

På VGs spørsmål sier Cheruiyot i intervjusonen:

– Jeg løp omtrent 90 prosent.

Konfrontert med dette noen minutter senere smetter det kjapt ut av Jakob Ingebrigtsen:

– Da løp jeg på to prosent!

– Det var perfekt gjennomført. Han hadde veldig god kontroll. Så han kan løpe 3.28 i en finale, om ikke mer, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen til VG og andre mediehus.

Kenyanske Abel Kipsang var raskest i semifinalene med 3.31,65 – 42 hundredeler under den tidligere olympiske rekorden. Til tross for den olympiske rekorden, sier Kipsang i pressesonen at han holder Timothy Cheruiyot og Ingebrigtsen som favoritter til lørdagens finale.

GULLFAVORITT: Timothy Cheruiyot er den aller største favoritten til å vinne OL-gullet på 1500 meter. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Alle i feltet er i god form, så jeg forventer et løp på under 3.30 i finalen, sier Cheruiyot.

Ingebrigtsen var godt fornøyd med gjennomføringen av torsdagens løp.

– Jeg synes det fungerer fint. Vi springer veldig fort, og det sier noe om hvordan løpsopplegget vil bli på lørdag. Det er tydelig at folk satser mer kondisjon, og at løpene går raskere, noe som i utgangspunktet skal passe meg fint, sier Jakob Ingebrigtsen til VG.

– Det er veldig tydelig at folk ønsker å springe fort. Noen er i hvert fall avhengig av det og da bruker man krefter på å påvirke løpet. Såpass godt forberedt at jeg er klar for å få ut det jeg er god for.

