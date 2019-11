Derfor hyllet Mourinho ballgutten etter Tottenhams comeback

Da Tottenham og José Mourinho la under på hjemmebane, fikk de litt hjelp av en ballgutt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Her er José Mourinho på vei mot ballgutten som hjalp Tottenham. ANDREW COULDRIDGE / Reuters / NTB scanpix

José Mourinho knyttet neven og omfavnet resten av trenerapparatet sitt i gledesrus.

Tottenham hadde nettopp snudd 0–2 til 4–2 hjemme mot Olympiakos. Den entusiastiske Mourinho var et syn som minnet mer om den manageren som ledet Inter til Champions League-triumf i 2010, fremfor han som fikk sparken i Manchester United i fjor.

Kvelden kunne imidlertid blitt svært annerledes, om det ikke hadde vært for en av ballguttene.

For på stillingen 1–2 var en av ballguttene svært hurtig med å gi Serge Aurier ballen. Han kastet så til Lucas Moura, som satte opp Harry Kane foran mål. 2–2.

Mourinho gikk umiddelbart bort og ga ballgutten en «high five» og en klem.

– Han vil aldri glemme det

Etterpå sendte nevnte Aurier Tottenham opp i ledelsen, før Harry Kane punkterte kampen med 4–2.

Dermed har Spurs vunnet sine to første kamper etter at Mourinho tok over som manager.

Etter kampen hyllet han ballgutten som bidro til den meget viktige utligningen.

– Jeg elsker intelligente ballgutter, slik som jeg var selv. Han i dag var briljant. Han leste og forsto spillet, slik at han fikk en viktig assist. Det var et viktig øyeblikk for ham - et han aldri vil glemme, sa Mourinho ifølge BBC.

Les mer om kampen her: Mourinho gjorde nådeløst trekk. Da løsnet det for Tottenham.

Tilbake til Old Trafford neste uke

Portugiseren fortalte at han ønsket å invitere ballgutten inn i garderoben etter kampen, men at han da var forsvunnet.

– Han var ikke der bare for å se på tribunene, lysene eller skjerfene. Han opplevde kampen og deltok, sa Mourinho.

Seieren sørget for at Tottenham gikk videre til utslagsrundene i Champions League, med én kamp gjenstående i gruppespillet. Den er mot Bayern München, men betyr ingenting. Sistnevnte er allerede gruppevinner, mens Spurs er videre som toer.

Til helgen tar Mourinhos lag imot Bournemouth hjemme. Deretter følger det høyinteressante oppgjøret mot Manchester United neste uke. Det blir Mourinhos første på Old Trafford etter at han fikk sparken i fjor.