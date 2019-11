Klæbo takker ja til Northug-invitasjon

Møter Petter Northug i stjernespekket duell når verdenscupalvoret er slutt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug, her fra en samling i 2016, møtes til duell. Terje Pedersen / NTB scanpix

Til helgen åpner verdenscupsirkuset i langrenn i finske Ruka. Der går Johannes Høsflot Klæbo mot verdenseliten i håp om å stå igjen som vinner i mars.

Når sesongen er over, samler Petter Northug for andre år på rad deler av verdens beste skiløpere til skifest. I samarbeid med energidrikk-giganten Red Bull arrangerte det tidligere langrennsesset Janteloppet for første gang i 2019.

Den gangen sto stjerner som Ebba Andersson, Frida Karlsson, Emil Iversen og Hans Christer Holund på startstreken på Hafjell.

Johaug og Klæbo

Nå gjentas det hele, med to store navn på listen: Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug.

Det opplyses i en pressemelding på energidrikkprodusentens egne sider.

Leste du denne? I vinter får langrennsstjernene muligheten til å eksperimentere

– Jeg har nok størst sjanse til å vinne 100 meter, hvis jeg drar til alt jeg kan i 100 meter. Men det kommer til å være flere som prøver på det. Jeg håper å være i litt bedre form på Janteloppet i 2020 enn i 2019, for da var det mye reising og farting gjennom hele vinteren. Og i år håper jeg på å få gått litt flere skirenn før Janteloppet, sier Northug i pressemeldingen.

– Sykt artig

Der beskrev han 2019-rennet som en stor suksess.

– Folk hadde med gaver, løpere fra andre nasjoner hadde med forskjellige ting fra der de kom fra. Så det var veldig artig for meg å invitere folk som jeg har møtt i verdenscupsirkuset over tid som man har konkurrert mot og som kom dit og deltok. Og de syntes det var veldig artig å gå, sier Northug.