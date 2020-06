Premier League-spillerne markerer kampen mot rasisme

I de første kampene skal det stå «Black Lives Matter» på baksiden av spillernes drakter.

Liverpool-duoen Mohamed Salah og Roberto Firmino gir hverandre en klem tidligere i sesongen. Foto: Jason Cairnduff, Reuters / NTB scanpix

Det betyr at Premier League-spillernes navn blir droppet for å synliggjøre Black Lives Matter-bevegelsen. BBC melder at det vil gjelde Premier Leagues 12 første kamper etter den tre måneder lange koronapausen.

Englands toppdivisjon har tidligere signalisert at man vil godta at spillere kneler som an antirasistisk markering.

«Spillerne står sammen med et klart mål om å utrydde rasistiske fordommer», står det i en felles uttalelse fra alle de 20 Premier League-klubbene.

Black Lives Matter-bevegelsen har spredt seg internasjonalt etter politidrapet på afroamerikanske George Floyd 25. mai i USA.

Fra før var det klart at Premier League også skal hylle det britiske helsevesenet (NHS) som en takk for jobben de har gjort under koronakrisen. Det gjør spillerne ved å ha et hjerteformet merke på drakten.

I tillegg vil det være ett minutts stillhet for pandemiens dødsofre i den første serierunden som spilles etter koronaavbrekket.

Premier Leagues to første kamper spilles førstkommende onsdag. Deretter er det full runde neste helg.