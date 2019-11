Disse kan bli «Årets trener»

Moldes Erling Moe, Bodø/Glimts Kjetil Knutsen og Vikings Bjarne Berntsen kjemper om gjev tittel.

Kjetil Knutsen kan bli kåret til årets trener. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Kjetil Knutsen har trent et lag som har imponert stort og ligger på sølvplass to serierunder før slutt. Bodø/Glimt var tippet nord og ned, men Knutsens unge mannskap har begeistret og underholdt, og virkelig overrasket i år.

Nå er han nominert til «Årets trener» i Eliteserien.

Tøff konkurranse

Berntsen får tøff konkurranse av Vikings Bjarne Berntsen og Moldes Erling Moe.

Moe har ledet Molde til suverent seriegull i sin første sesong som hovedtrener i Eliteserien, mens Berntsen de to siste sesongene har snudd Viking på hodet. Etter nedrykket i 2017 ble det opprykk på direkten i fjor og i år har Berntsen tatt Viking tilbake til toppen av norsk fotball og ledet laget til cupfinalen.

I fjor var det Ranheim-trener Svein Maalen som vant prisen.

Bohinen, Landro og Isnes

De nominerte til «Årets trener» i 1. divisjon er disse:

Steffen Landro, Nest-Sotra

Jørgen Isnes, KFUM

Lars Bohinen, Aalesunds FK

Landro, som nå har signert for Sandnes Ulf, ledet Nest-Sotra til en 7. plass etter å ha blitt fratatt fire poeng for manglende økonomistyring. Med disse fire poengene, hadde Nest-Sotra vært klar for kvalikspill til Eliteserien. Isnes har ledet nyopprykkede «Kåffa» til kvalikplass med et ungt og spennende lag, mens Bohinens Aalesund har satt ny poengrekord i 1. divisjon og sust rett opp til Eliteserien på dominant vis.

De nominerte til «Årets trener» i Toppserien er disse:

Hege Riise, LSK Kvinner

Steinar Lein, Trondheims-Ørn

Monica Knudsen, Vålerenga

Hege Riise ledet LSK Kvinner til nok et seriegull og har også ført laget til NM-finalen.

Fakta Disse satt i juryen Eliteserien og 1. divisjon: Erik Solér (Norsk Toppfotball) Tor Ole Skullerud (tidligere topptrener, nå ekspert i Eurosport) Kenneth Fredheim (kommentator Eurosport) Knut Espen Svegaarden (journalist VG) Pål Arne Johansen (G19-landslagstrener) Amund Lutnæs (kommentator Eurosport) Toppserien: Alexander Strauss (U23-landslagstrener)

Sindre Vian, kommentator for Amedia og skribent for Toppfotball Kvinner

Knut Andreas Stenseth, Østlandets Blad

Olav Traaen, NRK

Morten Morisbak Skjønsberg, NRK