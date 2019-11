«Nye Brækhus» rørt etter boksebragd: – Helt ubeskrivelig

Katharina Thanderz vant på hjemmebane i Ekeberghallen. Den norsk-spanske bokseren er dermed midlertidig verdensmester i super fjærvekt.

Her får Katharina Thanderz vite at hun har vunnet kampen mot Danila Ramos. Håkon Mosvold Larsen

EKEBERGHALLEN: Mange spådde på forhånd at Katharina Thanderz skulle få en forholdsvis enkel match mot brasilianeren Danila Ramos. Det ble det derimot ikke.

Den norsk-spanske bokseren åpnet svakt, men kom seg inn i kampen etter hvert. Til slutt ble det en splittet dommeravgjørelse. To av dommerne mente at Thanderz var best, mens én dømte i favør Ramos.

Det holdt likevel for Thanderz, som dermed sikret seg interim WBC-tittelen i super fjærvekt. Det betyr at hun nå har førsterett til å møte den egentlige verdensmesteren, Eva Wahlström når finnen er klar for kamp igjen.

– Det føles helt ubeskrivelig. Helt utrolig, sa Katharina Thanderz med WBC-beltet rundt livet.

– Det ble en krig fra start til slutt. Men jeg kom for å vinne, og jeg er veldig glad for at jeg klarte dette til slutt, sa en rørt Thanderz inne i ringen.

Hun er flere ganger blitt sammenlignet med Cecilia Brækhus.

Det ble etter hvert en blodig affære mellom Thanderz (t.h.) og Ramos i Ekeberghallen. Håkon Mosvold Larsen

Jevne runder

Thanderz er kjent for å være noe treg ut av startblokkene, for så å jobbe seg mer inn i kampen.

Det var også tilfellet i tittelkampen i Ekeberghallen. Brasilianeren, Ramos, var energisk og full av energi i åpningsrundene og fikk inn klart flest treff i de første rundene.

Norsk-spanske Thanderz begynte å bokse seg så smått inn i kampen igjen i runde tre, og det virket som hun var i ferd med å få overtaket i kampen.

Men Ramos skulle bli en tøffere nødt å knekke enn det kanskje mange hadde spådd på forhånd, og det var vanskelig å skille de to bokserne på poeng i hver eneste runde.

– Jeg er litt bekymret for de jevne rundene. Ofte er det en fordel å bokse på hjemmebane i slike jevne kamper, men i en tittelkamp som dette er det internasjonale dommere, og da nulles det mer ut, sa Viasat-kommentator Thomas Hansvoll underveis i kampen.

De siste rundene tok både kampen og publikum i Ekeberghallen seg opp. En blodig Thanderz ga alt i siste runde, og da Ramos fikk poengtrekk for manøveren som førte til at Thanderz fossblødde fra høyre tinning, så det ut til å gå veien for nordmannen.

Thanderz var tydelig emosjonell etter seieren. Håkon Mosvold Larsen

Norsk storeslem

Det var ikke bare Thanderz som var i aksjon i Ekeberghallen lørdag kveld. Før henne gikk fem norske herreboksere hver sin kamp mot internasjonal motstand.

Og hjemmepublikumet kunne ikke bedt om noe mer enn det de fikk servert av nordmannen i ringen.

Først slo Kent Erik Baadstad knockout på sin motstander allerede i den andre runde. Deretter vant både Bernard Torres, Alexander Hagen og Kevin Melhus overlegent på poeng i sine kamper.

Den mest dramatiske kampen ble som ventet mellom Kai Robin Havnaa og Mariano Gudino fra Argentina. Nordmannen, som var ubeseiret i sine 15 første proffkamper, fikk karrierens foreløpig tøffeste kamp, og slet skikkelig med å bryte ned Gudino.

Til slutt var det en splittet dommertrio som fattet avgjørelsen. Den første dommeren hadde 97–94 til Havnaa, mens den andre 96–95 til Gudino. Til slutt vant Havnaa etter at den tredje dommeren dømte 96–94 i favør nordmannen.

– Det har vært en helvetesuke rett og slett, etter bytte av motstander i siste liten. Det er ingen unnskyldning for at jeg bokset dårlig i dag, for sånn er det i proffboksing. Men nå har jeg det bare veldig bra, sa Havnaa etter sin 16. strake seier.

Kai Robin Havnaa fikk en knalltøff kveld, men sto til slutt igjen som seierherre. Håkon Mosvold Larsen