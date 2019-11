Ørn-keeperen om hvorfor hun takket nei til landslaget: – Fikk beskjed om å gå ned i vekt

Kristine Nøstmo brast i gråt da hun fikk beskjed av landslagsledelsen om å gå ned i vekt.

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Kristine Nøstmo har takket nei til landslaget gjentatte ganger. Rune Petter Ness

Trondheims-Ørns keeper Kristine Nøstmo forteller onsdag åpenhjertig til VG om hvorfor hun i flere år har sagt nei til landslaget.

Adresseavisen har tidligere skrevet om hennes landslag-avslag.

– Det er mange grunner til at jeg ikke ønsker å spille for landslaget nå. Først og fremst handler det om helheten. Å være med på landslaget tapper meg for energi. Jeg har en kropp som trenger nok hvile og restitusjon for å fungere optimalt, sa Ørn-keeperen til Adresseavisen så sent som i oktober.

Nå åpner hun seg enda mer for VG og forteller at grunnen stikker enda dypere. Hun forteller om en landslagssamling i oktober 2016. Mot slutten av oppholdet hadde hun et møte med landslagsledelsen.

– Jeg hadde fått gode tilbakemeldinger underveis, men de mente det kunne vært lettere for meg dersom jeg ble noen kilo lettere, forteller hun til VG.

Les også Trondheims-Ørn vant – sendte tidligere serievinner til 1. divisjon

Kristine Nøstmo kom til Trondheims-Ørn i 2012 etter å ha meldt overgang fra Malvik. Richard Sagen

Nøstmo svarte med å kutte ut styrketrening og slutte å spise mat da hun kom hjem fra samling. Hun opplevde også at hun ble stilt et ultimatum fra landslagsledelsen, som blant annet foreslo at hun kunne trene på soveromsgulvet før frokost.

Da hun fikk tilbud om å være med landslaget vinteren 2018, valgte hun å takke nei som følge av det hun opplevde som kroppspress, og dette gjør at hun fortsatt ikke ønsker å representere Norge.

Les også VM-effekten kom aldri: Ørn-treneren mener fotballfolket er for bortskjemte til å ta turen på kamp.

Kristine Nøstmo har spilt 184 seriekamper for Trondheims-Ørn. Richard Sagen

Landslagssjefen reagerer på hendelsen

Norges landslagssjef Martin Sjögren blir lei seg når VG presenterer ham for uttalelsene til Nøstmo.

– Vi ønsker ikke vektpress eller kroppspress. Vi gjør alt for å hjelpe spillerne. At Kristine har opplevd dette er ekstremt uheldig. Og det er kjedelig å få slike tilbakemeldinger, for det har absolutt ikke vært vår intensjon, sier Sjögren.

Nøstmo og Trondheims-Ørn sikret plassen i Toppserien forrige helg da de slo Stabæk 3–1. Det gjenstår én seriekamp og den spilles på Karmøy mot Avaldsnes 16. november.