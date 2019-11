Sterling reagerer på piping mot lagkamerat: – Han har ikke gjort noe galt

Raheem Sterling reagerer kraftig på at engelske fans buet mot landslagskollega Joe Gomez i torsdagens EM-kvalifiseringskamp mellom England og Montenegro.

Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Englands Joe Gomez (venstre) og Raheem Sterling på treningsfeltet for det engelske landslaget. Foto: Mike Egerton / PA via AP / NTB scanpix.

NTB

Liverpool-forsvarer Joe Gomez ble byttet inn etter 70 minutter i EM-kvalifiseringskampen, som England vant 7-0 uten Sterling på banen.

Manchester City-spilleren var vraket etter at han kranglet med Gómez på landslagstrening mandag.

– Til alle engelske fans. Det var vanskelig for meg å se at en lagkamerat ble buet på for noe som er min skyld. Joe (Gómez) har ikke gjort noe galt. Å se en som jobber så hardt bli buet på når han kommer på banen, er ikke lett.

Også landslagssjef Gareth Southgate var skuffet over behandlingen Gómez fikk av supporterne.

Les også Sterling applauderte for lagkameraten etter England-bråket

Liverpools Joe Gomez (høyre) og Manchester Citys Raheem Sterling i krangel under søndagens seriekamp i England. Episoden førte til at Sterling ikke ble tatt ut til torsdagens landskamp mot Montenegro. Foto: Peter Byrne / PA via AP / NTB scanpix.

– Jeg er veldig skuffet. Gómez har ikke gjort noe galt. Ingen engelske spillere bør bli buet på når de bærer landslagsdrakten, sa Southgate ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Alle spillerne er skuffet.

Foranledningen til krangelen mellom Sterling og Gómez startet i søndagens Premier League-kamp mellom Liverpool og Manchester City søndag, der City tapte toppkampen 1–3.

Les også Sterling vraket fra landslaget etter krangel med Liverpool-spiller

Underveis i kampen røk Sterling og Gómez i tottene på hverandre, men City-spilleren hadde ikke lagt det bak seg da de to møttes på landslagstrening dagen etter.

Sterling konfronterte Liverpool-forsvareren på en måte som gjorde at han ble vraket til kampen mot Montenegro. Når England avslutter kvalifiseringen mot Kosovo søndag, er Sterling imidlertid tilbake i troppen igjen.

England kvalifiserte seg til EM med storseieren over Montenegro torsdag.