Var to sekunder unna ny verdensrekord på maraton

Den 37 år gamle etiopieren Kenenisa Bekele var to sekunder unna verdensrekorden da han søndag vant Berlin maraton på tiden 2.01.41.

Kenenisa Bekele løp inn til klar seier i Berlin. Foto: Michael Sohn / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

For mindre enn 40 minutter siden

Langdistanseikonet, med blant annet tre OL-gull og fem VM-gull på merittlisten, overrasket da han forrige måned annonserte at han skulle stille til start. Veteranen har slitt med skader og svak form de siste årene.

I Berlin leverte han likevel varene.

37-åringen vant og var bare to sekunder fra kenyanske Eliud Kipchoges verdensrekord fra samme løp for ett år siden. Publikum heiet fram Bekele i håp om å få se en ny verdensrekord. Det gikk akkurat ikke. Han var skuffet over at han ikke klarte å løpe tidenes raskeste maraton.

– Men jeg er veldig fornøyd med å sette personlig rekord. Jeg kjenner til potensialet mitt. Jeg kan klare dette. Jeg gir ikke opp. Dette motiverer meg for framtiden, sa Bekele til den tyske TV-kanalen ARD.

Tredobbelt etiopisk

Landsmannen Birhanu Leges ble nummer to med tidenes tredje raskeste tid. Han kom i mål på 2.02.48. Sisay Lemma sørget for en etiopisk trippel på seierspallen.

Også i kvinneklassen var det landet fra Afrikas østkyst som hadde vinneren. Ashete Bekere vant på tiden 2.20.14. Mare Dibaba, også hun fra Etiopia, ble nummer to. Kenyanske Sally Chepyego stakk av med tredjeplassen.

Fem nordmenn var blant de 100 beste i herreklassen i Berlin. Andreas Myhre Sjurseth ble bestemann på 51.-plass. Sluttiden hans var 2.16.37.

I kvinneklassen var det tre norske løpere som snek seg inn i topp 100. Hilde Aders var best på 55.-plass. Hun kom i mål på tiden 2.47.11.