I et åpent brev skriver fire sjakkprofiler at Magnus Carlsen tråkker på dem som har lagt ned mangfoldige timer i sjakken.

Bjarte Leer-Helgesen, Espen Lie, Kjetil A. Lie og Geir Sune Tallaksen Østmoe publiserte onsdag et åpent brev med tittelen «Snu, kjære verdensmester».

Der går de hardt ut mot Magnus Carlsen som denne uken startet egen sjakklubb for å få 40 delegater på kongressen til Norges Sjakkforbund 7. juli. Gjennom denne operasjonen ligger det også et håp om at kongressen sier ja til en avtale verdt 50 millioner mellom sjakkforbundet og spillgiganten Kindred Group.

Tidligere har også andre sjakkprofiler som Torstein Bae, Hans Olav Lahlum og Atle Grønn uttrykt sin misnøye med å inngå en avtale med Kindred.

– Det var en tung dag på tirsdag. Jeg ønsker Magnus og teamet hans alt godt, men nå ber vi han helt oppriktig om å snu. Jeg håper Magnus kommer tidlig på banen og avklarer eventuelle misforståelser rundt saken, sier sjakkspaltist i Aftenposten, Bjarte Leer-Helgesen, som er en av forfatterne av det åpne brevet.

Ber forbundet «stoppe galskapen»

I brevet mener de at Magnus Carlsen har gjort et valg som innebærer mangel på respekt, både for prosessen og hans meningsmotstandere. De stiller også spørsmålstegn til sjakksamfunnet dersom de støtter dette stuntet.

Kollstad, Reidar

«Forstår du omfanget av dine handlinger? Du har bevisst brukt din posisjon til å tråkke på alle oss på «Nei-siden» som har lagt ned mangfoldige timer innen sjakken. Vi er svært skuffet, og har vanskelig for å se at dette ikke er direkte ødeleggende for både deg og i stor grad NSF og det miljøet de har bygget over tid. Vår bønn er nå at NSF kommer på banen og setter en stopper for galskapen, en gang for alle! Verdensmester eller ikke – nå er grensen nådd», skriver de i brevet.

– Vi mener forbundet skal gjøre akkurat det de holder på med nå, nemlig å sjekke jusen rundt den type etablering. Hvis det viser seg å være et kupp, håper jeg NSF gjør alt de kan for å motarbeide det, sier Leer-Helgesen.

Aftenposten har vært i kontakt med teamet rundt sjakkeneren, men faren Henrik Carlsen ønsker ikke å kommentere kritikken på sønnens vegne. Selv svarer Magnus Carlsen slik til VG på spørsmål om «kupp»-anklagene:

– Dette er ikke bare en gratisklubb med kun ett formål. Vi har fått masse interesse fra folk som ønsker å være medlemmer også etter de 1000 medlemmene jeg kommer til å dekke medlemsavgiften for. Vi kommer til å være en fullt operativ sjakklubb som deltar i seriespill.

Under et hastemøte tirsdag kveld avgjorde styret i Norges Sjakkforbund å sette jurister på Carlsen-saken. De skal sjekke om delegatene fra Offerspill SK kan stille på kongressen 7. juli.

– Arbeidet er akkurat satt i gang og er i sin oppstartsfase. Det vil gå noen dager før vi har det (juridisk vurdering, red. anmerkning), sier sjakkforbundets generalsekretær Geir Nesheim til Aftenposten.

Dan P. Neegaard

Skeptisk Bae

Torstein Bae, NRKs sjakkekspert og jurist, er svært skeptisk til det som nå skjer i sjakkforbundet. Han har på et diskusjonsforum på Facebook listet opp fire grunner til å tenke seg godt om.

Det prinsipielle ved at sjakkforbundet skal selge lobbytjenester.

Det omdømmemessige, hvor vår posisjon for tiden er formidabel.

Det juridiske, med risiko for rettslig tvist.

Det splittende, hvor det alltid i en så kontroversiell sak vil være medlemmer som reagerer sterkt.

Atle Grønn, som sammen med brevskriver Bjarte Leer-Helgesen alternerer på å skrive Aftenpostens sjakkspalte, er også kritisk til den avtalen som nå foreligger.

– Det er mye som er sjokkerende, spesielt at bettingbransjen står bak. Magnus starter en fiktiv sjakklubb med fiktive sjakkspillere for å kuppe kongressen, og få viljen sin, sa Grønn tirsdag.