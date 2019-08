I MEDVIND: Nest-Sotra slo Notodden og har nå bare to poeng opp til kvalifiseringsplass i OBOS-ligaen. FOTO: Paul S. Amundsen

Nest-Sotra med nok en seier: Nærmer seg kvalik

Nest-Sotra slo Notodden etter at to spillere på utlån fra Brann scoret for andre gang på tre dager.