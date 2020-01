Så mye tjener håndballgutta på EM-gull

De norske håndballgutta ser sterke ut i EM. Fortsetter seiersrekka kan det bli 150.000 kroner i bonus for hver av spillerne.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sander Sagosen og Norge er på gulljakt i EM. Foto: Ole Martin Wold, NTB Scanpix

NTB

Bonussatsene er like for herre- og damelandslaget. VM i Japan før jul ga jentene 17.000 hver for fjerdeplassen.

Mange av de norske håndballgutta gjør det godt økonomisk med sine proffkontrakter i utlandet, men håndballforbundet og dets sponsorer bidrar i tillegg med solide bonuser.

Vinner Norge det pågående mesterskapet, får alle spillerne (18 inkludert to reserver) 120.000 kroner hver. 90.000 kommer for gullet. I tillegg vanker det 30.000 for å sikre OL-plass allerede i EM.

Det samme beløpet slår inn fordi Norge ved gull i årets EM, er direktekvalifisert for 2022-EM.

Europamesteren får Tokyo-billett. Norge har en ekstrasjanse med tanke på OL i en kvalifisering i april. Den spilles i så fall i Trondheim.

Blir Norge blant de to beste av fire lag der, betyr det OL-spill og bonus på 30.000.

Dette er bonusene for mesterskap (OL-satsene i parentes):

Gull: 90.000 (100.000) kroner.

Sølv: 60.000 (75.000)

Bronse: 40.000 (50.000)

4. plass: 17.000

5. plass: 10.000

Kvalifisering til OL: 30 000

Publisert: Publisert 17. januar 2020 09:59 Oppdatert: 17. januar 2020 10:14

Mest lest akkurat nå

Anbefalt