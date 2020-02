Ødegaard scoret mot Real Madrid i ellevilt cupdrama. Etterpå nektet nordmannen å juble.

Martin Ødegaard (21) er på utlån fra Real Madrid. I cupen havnet nordmannen på scoringslisten i målfest mot egne lagkamerater.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Martin Ødegaard valgte ikke å feire scoringen mot Real Madrid. Foto: SUSANA VERA / REUTERS

Real Madrid – Real Sociedad 3–4

Han hevet begge armene over hodet, og gjorde det tydelig at han ikke ønsket å feire ledermålet. Martin Ødegaard hadde akkurat scoret mot sin egen klubb på selveste Santiago Bernabéu.

Halvveis ut i andre omgang gikk svenske Alexander Isak på skudd mot Real Madrid-målvakt Alphonse Areola. Returen gikk rett ut i beina på Ødegaard, som er på utlån fra Real Sociedad til nettopp Real Madrid.

Den norske 21-åringen skjøt, med innsiden av foten, like utenfor sekstenmeteren. Skuddet gikk omtrent midt på mål, men fikk en liten retningsforandring og overlistet keeperen.

Dermed tok Real Sociedad en overraskende ledelse mot storlaget i den spanske cupen.

I annenomgang gikk Real Sociedad opp til en sjokkerende 4–1-ledelse etter 68 minutter spilt, før Real Madrid reduserte to ganger med få minutter igjen å spille.

Men det endte til slutt 4–3 til Ødegaard og Real Sociedad, som dermed er klar for semifinalen i den spanske cupen.

– Det er utrolig. Vi vil gå til finalen, og det har vi en mulighet til å gjøre nå. Jeg er veldig stolt over vår innsats, sier Isak til Aftonbladet.

Martin Ødegaard overlistet keeperen fra utenfor sekstenmeteren. Foto: SUSANA VERA / REUTERS

Markerte seg tidlig

Etter rundt 11 minutter involverte Ødegaard seg for første gang i kampen. Nordmannen kom for sent i en duell mot Sergio Ramos. Den ørlille stemplingen resulterte i et gult kort. Nordmannen gestikulerte med armene, og var tydelig uenig med dommeren.

I tillegg til scoringen til Ødegaard har bortelaget vært farlig frempå. Isak kom til to gode skuddmuligheter like før pause, men klarte ikke å få avslutningene på mål.

Etter omtrent en halvtime kolliderte nordmannen med brasilianeren Marcelo. Ødegaard var i tydelig smerter, men kom seg raskt opp på beina igjen.

Alexander Isak og Martin Ødegaard herjet med Real Madrid. Foto: SUSANA VERA / REUTERS

Slo tilbake etter ydmykelse

Tidlig i andre omgang fant Ødegaard lagkamerat Isak med en nydelig gjennombruddspasning. Svensken satte ballen sikkert i mål, men reprisene viste at han var i offside. Målet ble dermed annullert.

Så, kun noen minutter senere, fikk Isak en ny mulighet. Spissen fikk et innlegg fra venstre, og på helvolley klinte han ballen vakkert i nettet. Et rystet hjemmelag måtte erkjenne at Real Sociedad ledet 2–0.

Og om ikke det var nok. To minutter senere var samme mann på plass igjen. Svensken satte sitt andre for kvelden, og dermed 3–0 til et euforisk bortelag.

Marcelo reduserte for Real Madrid kort tid etterpå, i en svært målrik start på annenomgang. Ødegaard ble tatt av banen etter 64 spilte minutter, med det som kunne se ut som en skade

Mikel Merino sjokkerte hjemmefansen nok en gang da han satte inn Real Sociedad fjerde mål for kvelden, og dermed hele 4–1 til gjestene.

Deretter redusert Real Madrid to ganger med få minutter igjen å spille, men det holdt ikke for hjemmelaget.

Fakta Real Madrid – Real Sociedad 3-4 (0-1) Mål: 0-1 Martin Ødegaard (22), 0-2 Alexander Isak (54), 0-3 Isak (56), 1-3 Marcelo (59), 1-4 Mikel Merino (69), 2-4 Rodrygo (81), 3-4 Nacho (90). Martin Ødegaard spilte 64 minutter for Real Sociedad.

Martin Ødegaard scoret mot Real Madrid på Santiago Bernabéu. Foto: SUSANA VERA / REUTERS

Store avisopplag

Før oppgjøret mot Real Madrid ble Ødegaard slått stort opp i spanske og engelske medier. I AS, en av Spanias største aviser, prydet nordmannen hele forsiden.

«Fiende på hjemmebane», sto det om Ødegaard før møtet med hovedstadsklubben, som han selv er på utlån fra.

Engelske Daily Mail brukte også lovord til å beskrive 21-åringen.

«Real Sociedad-stjerne Martin Ødegaard er klar for sin andre kamp på Bernabéu, mens han fortsetter å skinne på utlån», skrev avisen.

Zinédine Zidane måtte se eget lag ryke ut for Real Sociedad. Foto: SUSANA VERA / REUTERS

Ødegaard leverte en god kamp da Real Madrid var motstander i november. Selv om Real Sociedad tapte kampen 1–3, var nordmannen blant kampens beste spillere. Zinédine Zidane var likevel klar på at han ikke hadde lagt en spesiell slagplan for å stoppe midtbanespilleren.

– Vi er veldig fornøyd med hvordan han har spilt for Real Sociedad. Men vi har ikke planlagt noe spesielt, sa Real Madrid-manageren, ifølge den engelske avisen.

Publisert: Publisert: 6. februar 2020 19:35 Oppdatert: 6. februar 2020 22:02

