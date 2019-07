Et voldsomt uvær løste ut store jordmasser og skapte fullt kaos i Tour de France. Egan Bernal er ny sammenlagtleder etter at etappen ble stoppet.

Jordraset skjedde i utforkjøringen i Val d’Isère 13 kilometer fra mål. Det tvang arrangøren til å nøytralisere den 19. etappen.

Rytterne fikk den nedslående beskjeden da Egan Bernal hadde i underkant av 30 kilometer igjen av fjelletappen.

– Fjellveggen har rast ut. Her er det umulig for noen å sykle. Ingen får kjøre forbi. Det er en naturkatastrofe, sa TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen på telefon under direktesendingen.

Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Senere gikk det et nytt ras med jord og stein da Lauritzen rapporterte på direkten.

– Pass deg Toby, ropte Lauritzen til sin kameramann Torbjørn Pedersen.

– Dette er faktisk livsfarlig, la han til.

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS / NTB scanpix

Ingen etappevinner

Avgjørelsen om å stoppe etappen betød at tidene på toppen av 2770 meter høye Col de l’Iseran ble tellende resultat. I alt kaoset regnet de fleste med at Bernal kom til å bli tildelt seieren, men senere avgjorde Tour de France-juryen at etappen vil stå uten en vinner.

Colombianeren vil derimot stå igjen som ny sammenlagtleder. Han rappet ledertrøyen fra Julian Alaphilippe, som har vært i tet gjennom store deler av årets ritt.

Franskmannen startet dagen med en luke på ett minutt og 30 sekunder, men Alaphilippe greide ikke å holde tritt da Bernal angrep med 5 kilometer igjen til toppen av Col de l’Iseran. Colombianeren var over toppen to minutter og syv sekunder foran mannen i ledetrøyen.

Uoffisielt leder nå den 22 år gamle Ineos-rytteren Tour de France med 37 sekunder ned til Alaphilippe. Fredagens drama gjorde at ingen bonussekunder ble delt ut.

Thibault Camus / AP / NTB scanpix

I tillegg til selve jordskredet som blokkerte veien, hadde det også lagt seg mye snø i utforkjøringen ned fra etappens nest siste fjelltopp. Hagl flagret også i luften.

– Det er utrolige bilder vi ser her i juli, sa Thor Hushovd under TV 2s sending.

Den tidligere verdensmesteren la til at det var riktig av juryen å stoppe rittets tredje siste etappe.

– Dette her er bare enormt trist, for sykkelløpet var ikke over. Siste fjellet var ikke kjørt, og utforkjøringene var ikke gjort. Det er en naturkatastrofe, og da må man tenke på sikkerheten til rytterne, sa Hushovd.

Franske tårer

Tidligere på dagen måtte Thibaut Pinot bryte rittet. Frankrikes håp om en etterlengtet triumf i Tour de France kan ha blitt knust fredag.

Det er alle franske syklisters største drøm: Ingen franskmenn har vunnet Tour de France siden Bernard Hinault i 1985. Den neste franskmannen som står i den gule trøya på Champs-Élysées, er garantert evig legendestatus.

Før fredagens etappe fra Saint-Jean-de-Maurienne til Tignes var Thibaut Pinot ett minutt og 50 sekunder bak ledende Julian Alaphilippe i Tour de France-sammendraget.

Den gule trøya var innen rekkevidde for 29-åringen før de avgjørende fjelletappene denne helgen.

Christophe Ena / AP / NTB scanpix

Så skjedde det som ikke skulle skje. Med litt over 80 kilometer igjen fikk Pinot plutselig store problemer med å holde følge med resten av feltet. Han så ut til å ha vondt – og måtte bandasjeres på det ene låret underveis.

Det så ikke ut til å hjelpe. En gråtende Pinot måtte til slutt bryte etappen.

– Hele Frankrike gråter, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

Det er noe uklart nøyaktig hva som var galt med Pinot. Cyclyst.co.uk skriver at han skal ha fått en smell i kneet for noen etapper siden. Han kjempet seg gjennom smertene under torsdagens etappe, men til slutt ble det altså for mye.