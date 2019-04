Casper Ruud tapte 2-1 i finalen i ATP-turneringen i Houston med sifrene 6-7, 6-4, 3-6 for Christian Garin fra Chile.

Dette var Ruuds første finale i en ATP-turnering noensinne. Han hadde muligheten til å bli første nordmann i historien til å vinne på dette nivået.

– Han leverte på slutten og var den beste spilleren i dag. Vi er gode venner utenfor banen, og jeg håper å få møte ham igjen, sa Ruud etter finalen, ifølge VG.

Ruud er nummer 95 på verdensrankingen, mens motstander Garin er i skrivende stund er på 73.-plass. Ruud vil mandag gjør et voldsomt byks på den ferske verdensrankingen. Han kommer til å plassere seg blant de 70 beste spillerne i verden, en kraftig forbedring av 20-åringens tidligere bestenotering som var 94.-plass.

– Topp 100-grensen er brutt. Nå er målet å komme seg topp 50 i løpet av sesongen. Fortsetter han som dette, kan det være mulig. Men ingenting er garantert. Vi får gjøre opp status når sesongen er over, og da er målet å ligge blant de 50 beste, sier pappa Christian Ruud.

Dårlig start

Nordmannen fikk ingen god start på kampen. Han havnet under både 1–3 og 2–4 etter at chileneren brøt Ruuds serve. I semifinalen viste nordmann voldsom karakter da han snudde et tøft utgangspunkt og vant det første settet. Det gjorde han også i finalen.

Ruud vendte 2–4 til 5-4, før Garin slo tilbake og utlignet til 5–5. Spillerne tok dermed ett game hver og settet gikk til tie break. Der var nordmannen for svak, tapte 4–7 og havnet ett sett i bakleksa etter 57 minutters spill.

Også i det andre settet startet det trått. Garin tok fort ledelsen 1–0 og hadde tre breakballer på Ruud til å gå opp til 2–0. Men nordmann slo tilbake og reddet 1–1.

Chileneren gikk opp i 2-1, før Ruud utlignet til 2–2 etter et intenst game. Nordmannen fulgte opp med å bryte motstanderens serve og deretter gå opp til 4–2. Garin slo tilbake, før Ruud igjen økte til to games ledelse og 5–3. Chileneren reduserte, før Ruud tok vare på settball og utlignet til 1–1.

Hadde møttes før

I det siste settet klarte nordmannen i henge med chileneren til 2-2, men så økte Garin helt til 5–2. Ruud klarte å lukke forspranget til 3-5, men så tok Garin siste game, sett og match – og tittel.

– Det er viktig med disse erfaringene, slik at han får kjent på trykket og presset rundt slike kamper. Det var litt rufsete i starten, men jeg synes han taklet det godt. Så når man får kampen litt på avstand, skal vi være kjempefornøyde med uke, sier far Ruud.

Ruud og Garin møtte hverandre nylig i en annen turnering. Chileneren slo nordmannen 6-4, 6–4 i semifinalen i ATP-turneringen i São Paulo i starten av mars, og tok seg da til det som var Garins første ATP-finale. Ruud var svært klar over styrkeforholdet de to imellom i forkant av finalen.

– Han er favoritt. Han har vært i en finale før, sa Ruud før søndagens oppgjør, ifølge tennis.com.

