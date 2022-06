LSK-sjefen ble spurt om toppjobb i NFF: – Vi har sondert terrenget

ULLEVAAL/LILLESTRØM (VG) Norges Fotballforbund bekreftet fredag at Truls Dæhli (66) fortsetter i Lise Klaveness’ gamle jobb som toppfotballsjef. Nylig ble Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin (42) spurt om han kunne være interessert i rollen.

BLIR PÅ ÅRÅSEN: Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin ble tidligere kontaktet om jobben som toppfotballsjef i NFF.

Det bekrefter LSK-lederen på direkte spørsmål fra VG om han er blitt kontaktet av NFF i forbindelse med jobben som toppfotballsjef.

– Jeg forstår at du sitter på en del informasjon, så da er det ikke noe grunn til å stikke under stol at jeg har vært i dialog om den rollen. Men på ingen som helst måte – hverken fra min eller NFFs side – har det vært konkret dialog om ansettelse, svarer Mesfin etter Lillestrøms treningsøkt fredag.

Uansett stilte han seg avvisende til å være en mulig kandidat for jobben. Truls Dæhli har vikariert i den ved flere anledninger; først da Lise Klaveness var i fødselspermisjon i 2020, og den tidligere VG-journalisten startet på nytt igjen tidigere i år da Klaveness ble stemt inn i presidentvervet i Norges Fotballforbund.

Fredag ble det gjort kjent at Dæhli fortsetter i jobben ut 2024, samtidig som tidligere landslagsspiller Karl-Petter Løken (55) er ansatt som ny generalsekretær i NFF.

– Jeg har nylig re-signert en avtale med LSK og føler jeg ikke er ferdig med LSK per i dag. Men jeg vil understreke at rollen som toppfotballsjef er utrolig spennende, en av de mest spennende i norsk fotball. Men min umiddelbare tanke var at jeg sitter i en jobb som er interessant. Så du kan kalle det et luksusdilemma, begrunner Lillestrøms sportssjef siden 2017.

NY SJEF: Lise Klaveness (til høyre) presenterte Karl-Petter Løken som ny generalsekretær fredag. I midten kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen.

Fotballpresident Lise Klaveness vil ikke kommentere navn, men bekrefter at et rekrutteringsbyrå har snakket med «et knippe kandidater» rundt hennes tidligere jobb.

– Via rekrutteringsselskap har vi sondert terrenget og spurt om de har vært interessert i å stille som kandidat. Men vi gikk i denne retningen når Karl-Petter selv ville ha løsningen med Truls. Da gikk vi ikke videre med de andre kandidatene, forteller Klaveness til VG.

Mesfin styrer klubben som før kommende serierunde topper tabellen i Eliteserien. I sommer skal de også ut i europacupspill.

– Jeg har vært med og ansatt utrolig flinke trenere i LSK, har en styreleder, klubbledere og spillere som er fantastiske å jobbe med i hverdagen. Det samme kan du si om NFF-organisasjonen. De har Lise Klaveness og Ståle Solbakken på toppen, to personer jeg respekterer høyt, som er gode mennesker med god fagkompetanse. Jeg kjenner også litt til Truls Dæhli, og jeg forstår godt at de har landet på ham, utdyper Simon Mesfin.

– Når ble du kontaktet angående denne jobben?

– Det jeg kan si, var at det var relativt nylig, svarer LSKs sportssjef.

Publisert Publisert: 24. juni 2022 20:13