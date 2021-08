De beste øyeblikkene fra OL i Tokyo

GULLJUBEL: Jakob Ingebrigtsen jubler på vei over målstreken idet han innser at han for første gang slår Timothy Cheruiyot og blir olympisk mester på 1500 meter. – OL er noe helt spesielt. Det er det alle har lyst til å vinne. Jeg har drømt om å vinne OL så lenge jeg kan huske, sa Ingebrigtsen til VG like etter målgang. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG