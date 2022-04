Vecchia sikret nytt RBK-poeng – Rekdal stadig ubeseiret

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg – Rosenborg 1–1) Endelig fikk Stefano Vecchia (27) sjansen fra start av Kjetil Rekdal – og Rosenborgs første skikkelige målsjanse i kampen ble godt ivaretatt av svensken.

UTLITNINGSJUBEL: Stefano Vecchia (i midten) omfavnes av lagkameratene etter 1–1-scoringen.

Vecchias 1–1-scoring etter 64 minutter sørget dermed for at Kjetil Rekdal fortsatt ikke tapt som Rosenborg-trener i Eliteserien. Etter 2–2 mot Bodø/Glimt med Vecchia som ubenyttet reserve og 1–0 over Odd som innbytter, fikk Åge Hareides målpoengkonge endelig sjansen fra start.

Men det tok tid før han preget oppgjøret. Før pause ville hjemmelaget mest, Rashad Muhammed skapte farlighet etter farlighet med sitt supertempo på høyresiden.

Dermed var det ikke helt ufortjent at hjemmelaget gikk til pause med 1–0, som det siste som skjedde halvveis. Anton Salétros, som hadde en venstrefot med i det meste Sarpsborg produserte denne kvelden, dro opp et fint angrep.

Han fikk ballen tilbake rett utenfor 16-meteren og prøvde å skyte samtidig som han ble løpt ned av Rosenborgs Carlo Holse. Skuddet ble målgivende, for den rullet videre til hjemvendte Tobias Heintz. I duell med RBK-stopper Renzo Giampaoli lurte han inn scoringen i korthjørnet bak en ellers god André Hansen.

– Vi snakket om i pausen at vi skulle være smartere og vassere. Og hva er det som skjer? sier en skuffet Heintz til Discovery+.

For etter pause overtok Rosenborg mye av initiativet – uten å skape de klokkeklare målsjansene. Inntil Tobias Børkeeiet brøt av et svakt oppspill fra Anton Skipper. Han videresendte til Holse, som omsider fikk satt opp det som hadde vært en kjølig Vecchia.

Men én mot én overfor Sarpsborg-stopper Utvik var Vecchia i sitt ess. Svensken dro av mannen med hjelmen og avsluttet til 1–1 i lengste hjørne.

– Første omgang var på ingen måte bra fra vår side, men vi skaper mer trykk. Det er vel okey å ta med en «pinne», men vi kan mye bedre, sier svensken.

Etter utligningen hadde begge lag muligheter til å score. Tobias Børkeeiet hadde muligheten på blank goal etter en Vecchia-dødball, mens innbytter Kristian Fardal Opseth kunne avgjort i motsatt ende på overtid. Spissen heading ble stoppet av André Hansen på mesterlig vis.

Publisert Publisert: 18. april 2022 20:02