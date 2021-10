Mourinho foran møtet med Bodø/Glimt: - Fotball er også en vintersport

BODØ (VG) Roma-manager José Mourinho (58) lot seg fascinere av vinterværet som møtte ham i Bodø onsdag kveld.

Kraftige vindkast og snødrev møtte den portugiske manageren og hans italienske mannskap.

Det nordnorske været er på sitt mest karakteriistiske – med stiv kuling og gult farevarsel natt til torsdag, ifølge værtjenesten Yr.

– Det er en vanskelig bane med tanke på kunstgresset. Det er en enorm forskjell fra naturgresset vi er vant til. Det kreves helt andre ferdigheter. Det er også vanskelige værforhold. Vi har også mange spillere vi ikke vil ta noen sjanser med, med tanke på omstendighetene, sa José Mourinho under kveldens pressekonferanse.

VÆRVANT: José Mourinho mener han er mer vant til værforholdene enn spillerne hans kanskje er. Her ankommer han Aspmyra i forkant av kveldens pressekonferanse.

Den meritterte manageren har likevel ingen planer om å sende ut et rent B-lag på Aspmyra torsdag kveld.

– Jeg kommer ikke til å skifte ut alle elleve. Jeg har en sterk tropp. Vi har jobbet både i går og i dag med forberedelsene til denne kampen. Vi vet det ikke blir enkelt, slo han fast.

Videre utover i pressekonferansen, var han tydelig ikke ferdig med å snakke om snøværet:

– Fotball er også en vintersport, sa han med glimt i øyet, før han raskt fortsatte:

– Når publikum velger å komme ut av hjemmene sine under disse forholdene, må vi gi dem det de fortjener. Det er vanskeligere for oss enn for dem, men slik er det. Vi må bare nyte det.

– Har du tatt med lue hit? spurte en reporter på engelsk.

– Jeg er mer en London-mann enn en portugiser, så det tror jeg skal gå fint.

Mens Mourinho mener han er godt skikket for været i Bodø, virket deler av spillergruppen å være noe mer skeptisk. Portugiseren var tydelig fascinert over været og gikk rett ut på VIP-tribunen og fotograferte snøværet før han satte seg på podiet.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende tidligere, sa Roma-spiller Ebrima Darboe til VG.

Mourinho har selv delt et videoklipp fra Aspmyra på sin Instagram-konto:

Etter å ha innledet pressekonferansen på Aspmyra med å snakke om de vanskelige vær- og spilleforholdene, var Mourinho raskt på sjarmoffensiven da han på eget initiativ omtalte Bodø by.

– Jeg glad for å være her. Dette er faktisk første gangen jeg spiller i Norge. Jeg vet at denne byen elsker fotball, og i tillegg er det veldig vakkert her, presiserer Mourinho.

Han er klar på at oppgaven som venter dem er tøff. Mourinho forventer at hjemmelaget spiller fotball slik de har gjort i hjemlig serie og ute i Europa de siste sesongene.

– Jeg tror ikke de vil endre identitet inn mot denne kampen. De vil fortsette med den fotballen de er kjent for. Vi har analysert dem godt, så vi forventer ingen store overraskelser, sier Mourinho til VG.

– Det er et godt organisert lag som spiller god fotball. De har fire poeng hittil, og det er neppe tilfeldig, sier han videre.

Foran oppgjøret på Aspmyra, topper Mourinhos Roma gruppen med seks poeng, to poeng foran Bodø/Glimt. Torsdagens oppgjør er det første av to mellom lagene.

Onsdagens pressekonferanse med Kjetil Knutsen og Patrick Berg skulle først blitt holdt ute i et telt klokken 13.00, men ble utsatt en time fordi det måtte flyttes innendørs på grunn av for sterk vind.

Under den pressekonferansen var Kjetil Knutsen full av lovord om torsdagens motstander.

– Mourinho er en type. Du må beundre han. Han er en av de mest meritterte managerne i Europa, og en av de mest suksessfulle managerne, sa Knutsen.

– Som trener er nok jeg mer en offensiv trener enn det Mourinho er kjent for, sa Glimt-sjefen videre.