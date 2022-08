Marvik rekker VM: – Ganske utrolig

Kneskaden Oskar Marvik (26) pådro seg i juli skulle ha kostet ham VM-plassen, men bamsen på 130 kilo er friskmeldt på rekordtid.

VM-JUBEL: Her jubler Oskar Marvik etter å ha sikret VM-bronse i Oslo i fjor.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Vanligvis skal det gå åtte til ti uker å lege samme skade, så det er ganske utrolig at dette går, sier Marvik fornøyd til VG.

Det var i midten av juli at det bokstavelig talt smalt på trening for Marvik. Han sparret med cubaneren Oscar Pino Hands, og pådro seg en skade i sidebåndet i det venstre kneet. Umiddelbart trodde Marvik at VM var sjanseløst, men fikk etter hvert et lite håp.

Nylig dro han på treningsleir til Litauen for å få det endelige svaret, og treningen der har gått helt etter planen.

Dermed er han en del av den norske VM-troppen som skal konkurrere i Beograd fra 10. til 18. september.

– Jeg har trent alternativt og hardt, og vært tilbake på matten de siste tre ukene. Det føles stabilt og bra nå, sier Marvik.

Fakta Den norske VM-troppen Fristil damer: 59 kg: Grace Bullen (BK Atlas Fredrikstad) Gresk romersk: 67 kg: Morten Thoresen (Bodø BK) 77 kg: Per Anders Kure (T&IL National) 97 kg: Felix Baldauf (IL Braatt) 130 kg: Oskar Marvik (SP09) Les mer

– Det har vært en tøff periode både fysisk og psykisk. Helseavdelingen på Olympiatoppen og Jan Kristian Kielland Asmyhr (kiropraktor) har gjort en kjempejobb igjen, roser tungvektsbryteren.

Det medisinske apparatet har hatt nok å henge fingrene i når det gjelder Marvik de siste 18 månedene.

Våren 2021 slet han voldsomt med corona og ettervirkninger. Det kostet ham deltagelse i EM, og OL-kvalifisering. Det ble likevel en overraskende VM-bronse på hjemmebane i Oslo i oktober, til tross for et ribbeinsbrudd og en meniskskade.

Den kneskaden så også ut til å spolere EM i mars i år, men da han likevel kunne delta var det istedenfor en hissig infeksjon i hånden som ødela medaljedrømmen.

Nå ser det endelig ut til å bli en solid opptur med VM-deltagelse.

Foreldrene har punget ut for «matmonsteret» Marvik:

– Dersom jeg klarer å forsvare bronsemedaljen fra i fjor er det helt utrolig. Det er målet, men jeg er fornøyd med topp fem. «Kjør hardt og kjør stil» er mottoet, så satser jeg på at jeg ploger og motstanderne reverserer, sier Marvik med glimt i øyet.

Han har fått kallenavnet «Tåsenplogen» for sin stil på brytematten der signaturen er å skyve motstanderne ut. 26-åringen er for øvrig rangert som nummer fem i VM.

PS! VG+ Sport sender direkte fra bryte-VM i Serbia. Marvik konkurrer mandag 12. september og går eventuell medaljekamp tirsdag 13. september.

Publisert Publisert: 31. august 2022 09:02