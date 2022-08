Glimt kan møte Arsenal eller Manchester United: – Kan bli toer med maks uttelling

ZAGREB (VG) Torsdag kveld blir de ti siste Europa League-lagene klare, men allerede er flere av Bodø/Glimts mulige motstandere i høst er kjent: Aspmyra kan få oppleve Martin Ødegaards Arsenal, Manchester United eller et gjensyn med Roma.

KAN FÅ STORMØTER: Ulrik Saltnes og Bodø/Glimt kan se frem mot nye utfordringer, til tross for Champions League-nederlaget. Både Martin Ødegaard og Arsenal og Cristiano Ronaldo og Manchester United er mulige motstandere.

Glimts 1–4-tap etter ekstraomganger (2–4 sammenlagt) i det siste Champions League-hinderet mot Dinamo Zagreb onsdag kveld, sender nordlendingene i stedet inn i gruppespillet i Europa League – den nest beste av Europas tre klubbturneringer.

Det er ikke like lukrativt, hverken i motstandere eller penger, men som taper av Champions League-playoff og med startbonus for Europa League, er Bodø/Glimt allerede garantert 84 millioner kroner. I tillegg får de seks millioner per seier og to millioner per uavgjort i Europa League-kampene. Totalt 100 millioner kroner vil sannsynligvis finne veien til Aspmyra denne høsten.

Landslagssjef Ståle Solbakken – som deltok årlig i Europa som FC København-manager – sier det egentlig er umulig å lansere en gruppe Glimt bør håpe på, men byr på følgende vurdering basert på de 22 lagene som allerede er klare:

– Jeg tenker Trabzonspor. Det er stemning, men overkommelig, særlig på hjemmebane. Feyenoord er litt det samme – og et engelsk storlag. Med maks uttelling kan de bli en toer, men det krever fire jevne kamper og én overraskelse på Aspmyra, vurderer Norges landslagssjef overfor VG.

Fakta Disse 22 er klare for Europa League Trolig seedingsgruppe 1:

Roma (Italia), Manchester United (England), Arsenal (England), Lazio (Italia), Braga (Portugal), Røde Stjerne (Serbia), Dynamo Kiev (Ukraina) Trolig seedingsgruppe 2:

Feyenoord (Nederland), Rennes (Frankrike), Real Sociedad (Spania), Monaco (Frankrike), Karabakh (Aserbajdsjan), PSV (Nederland) Trolig seedingsgruppe 3:

Bodø/Glimt, Real Betis (Spania), Union Berlin (Tyskland), Freiburg (Tyskland), FC Midtjylland (Danmark) Trolig seedingsgruppe 4:

Nantes (Frankrike), Sturm Graz (Østerrike), Union Saint-Gilloise (Belgia), Trabzonspor (Tyrkia) Glimt får ett lag fra hvert nivå, men kan ikke trekke andre lag i sin seedingsgruppe. Les mer

Dagen derpå sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen at han ikke har noen «drømmemotstander» i Europa League.

– Det er utrolig kjedelig svar, men jeg så noen av lagene, og det er høy kvalitet uansett om en havner i England eller Tyrkia. Topp-topp motstand, uansett. Inspirerende og lærerikt å møte, sier Knutsen til mediene på spillerhotellet torsdag formiddag.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen, som fulgte Dinamo-oppgjøret fra kommentatorplass i Zagreb, tror riktignok at nordlendingene sier ja takk til Manchester United eller Arsenal når gruppene trekkes tidlig fredag ettermiddag.

– Vi har et spesielt forhold til engelsk fotball, og Kjetil Knutsen vil lære og utvikle laget. Et møte med United og Arsenal vil skape enorm oppmerksomhet og være et utstillingsvindu både for spillerne – og treneren, mener Mathisen.

Bodø/Glimt-legenden Runar Berg og tidligere Glimt- og Rosenborg-ving Mini Jakobsen er også på den bølgelengden.

– Drømmen min er å få ett engelsk lag som gjør det til en kjempeopplevelse – og lag som du kan plukke poeng fra. Slik at man ikke bare er med for å være med, sier «Mini».

– Vi får nøye oss med Manchester United, sier Runar Berg og flirer etter Champions League-knocken.

Jesper Mathisen tror dessuten Bodø/Glimt – uansett hvem de trekker – kan ha en god sjanse til å gå videre fra Europa Leagues gruppespill. TV 2s fotballekspert tror ellers Glimt bør håpe på lag med kort reiseavstand og nevner at klubber fra Nederland, Sverige og Danmark.

– Hadde de gått inn i Champions League, hadde det vært umulig. I Europa League er det mulig. Det kommer an på hvem de trekker, men Glimt har vist at de kan hamle opp med gode lag, spesielt på Aspmyra. Der kan de slå alle lag. Jeg synes heller ikke det er noen fryktelige lag i seedingsgruppe 2, påpeker Jesper Mathisen.

Fakta Disse spiller om EL-plass i kveld AEK (Kypros) – Dnipro (Ukraina), Silkeborg (Danmark) - HJK (Finland), Fenerbahce (Tyrkia) – Austria Wien (Østerrike), Sheriff (Moldova) – FC Pyunik (Armenia), Shamrock Rovers (Irland) – Ferencvaros (Ungarn), Zalgiris (Litauen) – Ludogorets (Bulgaria), Omonia (Kypros) – Gent (Belgia), Sivasspor (Tyrkia) – Malmö (Sverige), Hearts (Skottland) – FC Zürich (Sveits), Olympiakos (Hellas) – Apollon (Kypros) Seedingsgruppene nevnt over vil kunne endre seg etter hvem av disse som går inn i gruppespillet. Les mer

