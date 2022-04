LSK slo tilbake i Kristian Eriksens drømmedebut

HAMAR (VG) (HamKam-Lillestrøm 2–2) Han brukte bare 10 minutter på å farge eliteserien grønn og hvit. For to år siden spurte Kristian Eriksen pent om å få trene med HamKam. Lørdag dominerte han en dramatisk åpning av eliteserien.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Siden vi ligger under med to til pause, tar vi med oss dette. Men det er bedritent at vi bruker en omgang på det, sier Pål André Helland til Discovery+.

HamKam ledet 2–0 ved pause, men LSK-trener Geir Bakkes pausebytter reddet ett poeng for gjestene mot de nyopprykkede.

Etter 4900 dager uten eliteseriefotball på Briskeby satte 26-åringen full fyr på den sulteforede fotballbyen ved Mjøsa. Han tuppet årets første scoring utagbart i det lengste hjørnet etter å ha blitt satt opp av Pål Alexander Kirkevold.

LSKs midtbanesjef Ifeanyi Mathew gjorde en liten pasningsfeil. HamKam hugde til og scoret sitt første eliteseriemål siden 2008.

Det skulle snart komme mer fra Rosenborgs ønskespiller. Han jobber fortsatt i Vestenga barnehage når han ikke spiller fotball.

HamKams comeback var ikke mer enn 20 minutter gammel da Eriksen satte på turboen på høyrekanten. Hverken Colin Rösler eller noen andre i gult var i nærheten av å stoppe godstoget fra Hamar.

DOMINERTE: Kristian Eriksen leverte en sterk debut i eliteserien.

Innlegget tok Jonas Enkerud seg av.

Den 31 år gamle eliteseriedebutanten chippet ballen glimrende forbi keeper Mads Christiansen.

For tre år siden spilte duoen sammen i 2. divisjon for Elverum. Året etter gikk Enkerud til HamKam mens Eriksen opplevde et bittert nedrykk til nivå 4. Så kom pandemien. Den stoppet breddefotballen som Eriksen & co. var degradert til.

Dermed kom Eriksen hjem til HamKam. Grandonkelen Knut «Kula» Eriksen er fortsatt tidenes toppscorer i grønt og hvitt.

Og bare noen minutter senere var Eriksen junior nær ved å bli tomålsscorer. Ballen smalt i tverrliggeren foran det falleferdige, tidligere klubbhuset til HamKam.

Da kokte det på Briskeby der Ståle Solbakken var på plass for å se de to norske toppklubbene han selv spilte for.

Jakob Michelsens utgave av HamKam ser ut til å bli minst like bra som det vinnerlaget Kjetil Rekdal bygde opp i løpet av to sesonger. LSK var rystet og lydnivået fra Kanarifansen sank betraktelig.

UTLIGNET: Akor Adams kunne feire sitt første mål i eliteserien.

Ved pause gjorde Geir Bakke trippelbytte. Det snudde kampen.

Inn med Pål André Helland, Magnus Knudsen og Eskil Edh. Et kvarter ut i 2. omgang forsvant også Holmbert Fridjonsson ut. Erstatteren for for Thomas Lehne Olsen (26 seriemål i fjor) kom ikke til en sjanse i serieåpningen.

Men rett etter islendingens exit fikk Bakke full uttelling for de fire byttene sine.

Eskil Edh satte ballen i det lengste hjørnet. Guatamala-keeper Nicholas Hagen måtte se årets første baklengs gå inn. Dermed ble det ny fyr i kampen.

Fridjonsson-erstatter Akor Adams dro med seg ballen mellom HamKam-stopperne. Den tidligere Sogndal-spissen fra Nigeria rullet inn sitt første mål for LSK. Pasningen kom fra Helland.

HamKam ble spilt lave. Den 190 cm høye og fysisk sterke Adams ga LSK-angrepet mye mer tyngde. Men HamKam-forsvaret samet seg rundt sitt nye midtpunkt Julian Dunn og fikk med seg ett poeng i comebacket.

Publisert Publisert: 2. april 2022 17:50