Hedda (20) fra Voss satser på el-racing: – Jeg har fått drømmesjansen

Hedda Hosås har fått kontrakt med med Veloce-teamet i Extreme-E-serien, der både de to tidligere Formel 1-verdensmesterne Lewis Hamilton (over til høyre) og Nico Rosberg har hvert sitt team.

Både Lewis Hamilton og Nico Rosberg har sine team i den elektriske Extreme-E-serien. Nå får Hedda Hosås (20) fra Voss en oppsiktsvekkende sjanse der.

Hosås blir nemlig reservesjåfør for teamet som heter Veloce - og som konkurrerer med lagene til Formel 1-verdensmesterne Hamilton og Rosberg.

– I Extreme-E er det full likestilling; én mann og ei dame. Og jeg er reserven til dama, forteller Hosås til VG.

– Elektriske biler er fremtiden. Og jeg har alltid drømt om å drive med motorsport på heltid. Nå får jeg sjansen til det. Jeg har fått drømmesjansen.

Som en av få norske motorsportsutøvere får Hedda Hosås nå betalt for å kjøre. Extreme-E er en serie med batteri-elektriske terreng-racere som konkurrerer rundt på kloden. Og der oppgaven - i tillegg til å komme først til mål - også er å tenke miljø.

– Det synes jeg er veldig bra, sier Hedda Hosås.

Den 230 cm brede og 1780 kilo tunge bilen akselerer fra 0 til 100 km/t på 4,5 sekunder og motoren kan ha inntil 680 hestekrefter.

Hedda Hosås forteller at hun startet med motocross da hun var 15, men hadde også lyst til å prøve bilcross, som faren og broren drev med.

– Broren min sa hvis jeg noen gang kom til å slå ham, så ville han slutte. Jeg brukte et par år på det, men han holdt ord da det skjedde!

Hedda Hosås forteller at det var danske Ulrik Lindemann som «oppdaget» henne og som anbefalte henne for sjefene i Veloce-teamet.

– Jeg fikk teste dem, og de var så fornøyde at det endte med kontrakt.

Det kryr altså av kjente motorsportsnavn i serien. Petter Solbergs gamle teamkollega i rallycross, tre ganger verdensmester Johan Kristoffersson er en av dem. Kevin og Timmy Hansen og Mattias Ekström er andre kjente svenske navn.

Et enda mer kjent navn er Carlos Sainz, faren til Formel 1-føreren ved samme navn og selv verdensmester i rally. Og ikke minst rallylegenden fremfor noen Sebastien Loeb. VG kan avsløre at også Petter Solberg har hatt tilbud om å kjøre i serien, men har takket nei for å kunne konsentrere fullt og helt om sønnen Olivers VM-karriere.

– Serien legger vekt på å ha et godt ettermæle der den har vært. Som for eksempel at det i Senegal ble plantet én million trær. De har også et prosjekt på Grønland sammen med UNICEF.

Hedda Hosås understreker at hun fortsatt har mye erfaring å hente.

– Jeg er ny og har mye å lære.

Hun har fått med seg Voss’ egen Kari Traa som sponsor:

– Hedda er et godt forbilde for yngre motorinteresserte jenter, og vi ønsker å være med og gjøre veien videre litt lettere, sier Traa i en pressemelding.

Hosås har også hjelp fra den norske VM-rallytreneren Ole-Martin Lundefaret, som blant annet har jobbet med VM-sjåførene Hayden Paddon og Mads Østberg.

– Jeg ble utrolig imponert over progresjonen Hedda viste, og det er uansett

kjønn, fastslår Lundefaret etter å ha trent med henne i et raskt, terrenggående kjøretøy.

– Hedda er reserve- og testsjåfør nå, men ting forandrer seg fort. Raske kvinner i offroad er mangelvare, og i tillegg har vi corona-pandemien.

PS: Nico Rosbergs team «Rosberg X» vant tittelen i Extreme-E i 2021. Lewis Hamiltons team «X44» vant den siste runden rett før jul.