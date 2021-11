Thea (18) vil tilbake til Kina for å hoppe i OL - 17 år etter at hun var der sist

MIDTSTUBAKKEN (VG) Totningen Thea Minyan Bjørseth (18) ble født i Kina. Nå kan hun komme tilbake for første gang siden hun var baby - for å delta i OL.

FLYR HØYT: Thea Minyan Bjørseth satser mot OL i Beijing.

Med to av de beste norske hopperne, Maren Lundby og Eirin Kvandal, ute for sesongen, blir forhåpningene til den 18 år gamle Lensbygda-hopperen enda større. Hun ser ikke ut til å la seg plage av det. Sist vinter ble hun Norges første kvinnelige juniorverdensmester i hopp.

– OL er det største du kan få være med på. Det er helt klart et mål for sesongen. Men hvis jeg kommer til OL, så har jeg lyst til å få til gode hopp der også.

– Og så skal du i så fall tilbake til Kina

– Ja, jeg er født i Kina, men har ikke vært der siden jeg kom til Norge. Det er 17 år siden. Jeg har ikke tenkt så mye på det, det handler mest om fokusere på hoppingen, men så klart det ville være litt kult å komme tilbake dit og hoppe i OL for første gang siden jeg kom til Norge, fastslår Lensbygda-hopperen.

Thea Minyan Bjørseth ble adoptert til en norsk familie og føler seg i høyeste grad som totning - hun hevder også at hun ikke har varige mén fra å ha bodd i Bergen. Hun har flyttet til hoppmetropolen Lillehammer, der hun går siste året på NTG.

– Etter at Norge vant 2–0 mot Montenegro og Mohamed Elyounoussi scoret begge målene, sa han at «det betyr veldig mye for minoritetene i Norge at det er mulig uansett hva du heter, hvordan du ser ut, hvilken bakgrunn du har eller hvor du kommer fra». Hva tenker du om det?

– Jeg har ikke følt så mye på det. Selv om jeg ikke ser typisk norsk ut, føler jeg meg norsk. Men det er litt kult å skille seg ut og ikke se ut som alle andre. Vise at det er fullt mulig. Men det er ikke noe jeg tenker mye over. Det er ekstra kult å vise det i skiidretter, som folk kanskje forbinder med typisk norsk. Selv om jeg har bodd nesten bare i Norge.

Bjørseth er nå inne i sin andre sesong på landslaget. Til helgen er det verdenscupstart i russiske Nizjnyj Tagil, der gutta hoppet sist helg. Nettopp i Russland tok hun seg hittil beste verdenscupplassering - en syvendeplass.

Også i VM ble hun nummer syv - og tok i tillegg bronse i laghoppingen sammen med Silje Opseth, Anna Odine Strøm og Maren Lundby.

VM-BRONSE: Sammen med Silje Opseth, Anna Odine Strøm og Maren Lundby ble det bronse i VM i laghopp i Oberstdorf.

Hun innrømmer at sesongforberedelsene har vært litt opp og ned.

– Men jeg føler at ting begynner å stemme bedre nå, legger hun kjapt til.

– Hva har skjedd?

– Det har vært en litt vond rygg - noe som har gjort at jeg har måttet tilpasse treningen litt og sånn.

– Det har ikke vært helt topp i sommer, men ting begynner å klaffe igjen. Det ser positivt ut. Det blir spennende å se hvordan det går når vi kommer i gang.

OL-uttaket for de kvinnelige hopperne er ikke klart ennå, men hvis Bjørseth fortsetter å prestere ligger hun trolig veldig godt an til å bli tatt ut.

– Hvordan blir det å takle ditt første OL hvis du kommer med i troppen?

– OL blir en ny opplevelse. Jeg merket under VM at det var litt ekstra nerver, men det var egentlig bare gøy. Da visste jeg at det betydde noe.