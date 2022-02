Bråthen om hopprenn i Russland: – Helt uaktuelt for oss å delta

Landslagssjef Clas Brede Bråthen utelukker kategorisk norsk deltagelse i hopprennene i Russland den neste måneden. Skipresident Erik Røste mener det viktigste signalet FIS kan gi er å frata Russland konkurransene.

REISER IKKE: Clas Brede Bråthen er klar på norske hoppere ikke vil delta i renn på russisk jord denne sesongen.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Vi har diskutert dette i hoppavdelingen i dag, og det er helt uaktuelt for oss å delta i verdenscup og kontinentalcup-renn i Russland. Vi er litt opptatt av andre ting enn skihopping, og det blir totalt feil for oss å vise at vi på noen som helst måte viser at vi ikke har tatt innover oss det som skjer, sier Bråthen til VG.

Torsdag morgen startet russiske militære styrker en invasjon av Ukraina, som har ført til en væpnet konflikt inne i Ukraina.

18.–20. mars er det etter planen verdenscuprenn for kvinnene i Nizjnij Tagil. Helgen etter, 25.–27. mars, skal kvinnenes verdenscup avsluttes i Tsjajkovskij. Samtidig er det også planlagt kontinentalcuprenn for herrene samme sted.

Men det blir altså uten norske hoppere, forteller Bråthen, som har diskutert saken sammen med kvinnenes landslagstrener Christian Meyer og sportssjef Ståle Villumstad.

– Det er helt uaktuelt å ikke være veldig tydelig på hvilket standpunkt vi har, sier han.

SIGNAL: Skipresident Erik Røste mener det er viktig å sende et signal ved å frata Russland de planlagte konkurransene.

Istedenfor en boikott i form av å signalisere at Norge ikke vil delta i konkurranser i Russland, har skipresident Erik Røste hovedfokus på at det «er uaktuelt» å arrangere konkurranser i landet.

– I dag (torsdag) tidlig våknet vi alle til nyheten om at Russland hadde invadert Ukraina. Da sendte jeg en e-post til FIS for å diskutere verdenscuprennene som etter planen skal arrangeres der. Det er etter min mening helt uaktuelt å arrangere verdenscuprenn i Russland nå, sier Røste til VG.

– Det kan ikke arrangeres verdenscuprenn i et land som påfører et annet land store ødeleggelser og lidelser. Vi har derfor ikke diskutert norsk deltagelse, men heller arbeidet for at rennene enten flyttes eller avlyses, sier Røste og påpeker at prosesser i en demokratisk organisasjon som FIS tar noe tid og at det er under 24 timer siden Russland invaderte Ukraina.

– Jeg mener det viktigste signalet FIS kan gi er å frata Russland disse arrangementene.

Det svenske skiforbundet bekreftet tidligere i dag at de ikke vil sende noen utøvere til renn i Russland den neste perioden.

Landslagssjef Bråthen er klar på at det riktige for dem er å signalisere nå at det er uaktuelt å delta i eventuelle konkurranser på russisk jord, for å vise solidaritet med krigsrammede ukrainere.

– Det som er fælt er alle de uskyldige menneskene i Ukraina, som er utsatt for det som må være alle menneskers største mareritt, sier han.

Skulle de to rennhelgene i Russland bli avlyst, er Bråthen pessimistisk til at det skal komme erstatningsrenn.

– Hvis man ser på historien de siste to årene for avlyste renn for jentene, så er det lite som peker på at det blir funnet erstatningsrenn. I det store bildet må vi innse at det er ganske ubetydelig, men det er nok et eksempel på hvor sårbart det utviklingspotensialet til jentene er. Til våren må vi ta innover oss hvordan de siste årene har vært for jentene med corona og nå dette forferdelige i Ukraina.

– Det er nærliggende å tenke at de må være mer sammen med guttene. Det hadde vært enklere å finne erstatningsrenn hvis gutta skulle vært i Russland på samme tidspunkt, mener Bråthen.