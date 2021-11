VG-børsen: Ødegaard ledestjernen da Norge sprang som gale

ROTTERDAM (VG) Det ble ryggen mot veggen i den avgjørende VM-kvalifiseringskampen. Norge ga det de hadde, men det var ikke nok.

Nederlands 2–0-seier i Rotterdam gjør at VM-håpet ble knust for det norske landslaget. Slik kvelden utviklet seg, måtte Norge vinne, men det var langt mellom avslutningene for det norsk laget og på slutten kontret Nederland inn de avgjørende målene.

Fakta: Nederland – Norge 2–0 (0–0). VM-kvalifisering. Tilskuere: 0 på De Kuip. Målsjanser: 6–0. Mål: 1–0 Steven Bergwijn (84), 2–0 Memphis Depay (90+1). Dommer: Clement Turpin, Frankrike - 6 p. Gult kort: Morten Thorsby og Alexander Sørloth, Norge. Matthijs de Ligt og Denzel Dumfries, Nederland.