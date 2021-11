2000-heltene om mesterskapstørken: – Mer talent nå, men kanskje ikke det samme samholdet

2000-LAGET: Tore André Flo, Andre Bergdølmo, John Carew, Bjørn Otto Bragstad, Dan Eggen, Ståle Solbakken, Stig Inge Bjørnebye, Ole Gunnar Solskjær, Thomas Myhre, Steffen Iversen og Erik Mykland.

Det har gått 21 år siden sist Norge var i mesterskap. Tirsdag kveld kan tørken være over når våre beste menn møter Nederland til en helt avgjørende kamp om VM-plass i Qatar.

Uflaks, udyktighet eller uhell? Det har altså gått 21 år siden sist Norge spilte i et mesterskap. De som spilte den gang forklarer hvorfor det ikke har lyktes for Norge – og gir et siste råd til kveldens mannskap.

– Vi var mye bedre spillere før, spøker Sogndal-trener Eirik Bakke på spørsmål om hvorfor Norge ikke har klart å kvalifisere seg til et mesterskap siden 2000.

VG har kontaktet samtlige spillere i landslagstroppen til det norske laget som spilte 0–0 mot Slovenia i EM 2000. Det er siste mesterskapskamp for det norske herrelandslaget i fotball. Siden da har det bare blitt nesten.

– Hvorfor har det ikke lykkes siden 2000?

– Det er forskjellige ting. Det er fordi man ikke har vært gode nok antageligvis. Og så er det stang ut i avgjørende situasjoner, noe udyktighet og uhell i noen kvalifiseringer. Jeg føler ikke at det er en historie vi drar med oss, sier landslagssjef Ståle Solbakken før de avgjørende kvalifiseringskampene.

Tirsdag kveld kan Norge gå til VM i Qatar med seier mot Nederland i Rotterdam. Avspark er 20.45 og VGTV varmer opp med lagoppstillinger og sendinger med eksperter i studio fra 19.30.

KAPTEIN: Ståle Solbakken var kaptein sist Norge spilte en mesterskapskamp.

– Generasjon med mange gode spillere

Henning Berg, som nå trener greske Omonia og som satt på benken mot Slovenia, peker på «gylne» generasjoner.

– Med små fotballnasjoner som Norge vil det gå litt i generasjoner med tanke på når man har et lag på høyt eller ikke så høyt nivå. Jeg var litt heldig og var en del av en generasjon med mange gode spiller, sier Berg til VG og fortsetter:

– Det som ble prestert på landslaget fra 90-2000-tallet, det var på et høyt internasjonalt nivå. Det var spillere som spilte i store klubber ute og norske lag med suksess i Europa, som Rosenborg og Molde. Men først og fremst var det med spillere i store klubber og store ligaer ute.

Berg får støtte av en rekke av sine tidligere lagkamerater. Bjørn Otto Bragstad, Dan Eggen, Vidar Riseth og Vegard Heggem trekker og frem generasjonsaspektet da VG stiller samme spørsmål.

Det samme gjør Stig Inge Bjørnebye, som legger til et annet aspekt: ambisjoner.

– Jeg synes ikke vi har vært offensive nok på ambisjonsnivået i norsk toppfotball. Sist jeg sa det fikk jeg mye kjeft, men det endrer ikke min oppfatning, sier Bjørnebye til VG.

SLO SPANIA: Thomas Myhre redder foran bena til den spanske superspissen Raul under EM i 2000. Norge vant 1–0.

Thomas Myhre, som sto i mål i 56 landskamper i perioden 1998 til 2007, mener knallsterke personligheter var villig til å ofre seg for kollektivet. Dette, noe unikt, ble skapt av Egil Olsen, mener han.

– Det er enkelt å kaste seg på at «alt var bedre før», men jeg er ikke så tilhenger av det. Fotballen går fremover. Vi har vært nære noen ganger, men har ikke klart å ta steget, sier Myhre.

– Det som kjennetegnet den gjengen som startet med Drillo i -94, og som jeg etter hvert fikk bli en del, var en veldig sterk spillergruppe. Det var en vinnermentalitet der du trodde at du ville vinne uansett hvem du møtte. Det er litt vanskelig å forklare, legger han til.

– Større grad av ledertyper

– Vi har ikke vært gode nok. Vi har tapt alle avgjørende kamper i kvalikene, svarer Kjetil Rekdal i kjent stil før han fortsetter:

– Vi hadde en større grad av ledertyper i troppen som ville opp og frem. Nå har vi unge gutter i store klubber. Det var veldig få av oss som spilte i store klubber, men noen av oss hadde landslaget som springbrett.

HamKam-treneren mener det kan ha vært en endring i personlighetstyper på landslaget gjennom de siste 21 årene.

– Nå er det etablerte spillere i store klubber, mens vi ikke var helt der på den tiden. Det er mer talent nå, men kanskje ikke det samme sterke samholdet, sier mannen som scoret mot Brasil i 1998.

SER ENDRING: Kjetil Rekdal peker på ledertyper som noe av grunnen til at det lyktes i 2000, men ikke siden.

Nettopp spillere i utlandet trekker en rekke av 2000-troppen frem som likhet mellom da og nå, og noe av grunnen til at det ikke har lyktes på over 21 år.

– I den perioden vi holdt på, hadde vi mange som spilte i utlandet. Da spilte vi i ligaer hvor vi møtte spillere som var bedre enn oss hver uke. Vi spilte fast og måtte «pushe» oss til å bli bedre og bedre. Det er forskjell på den norske ligaen, og den engelske, spanske og italienske som vi spilte i, sier Riseth til VG.

Han får støtte av tidligere lagkamerat i Rosenborg, Bent Skammelsrud:

– Spillermessig hadde vi et meget godt lag, spesielt defensivt. Så har det svingt for mye de siste årene. Skal man til et mesterskap må hele gruppespillet være jevnere. Men nå er vi kanskje litt tilbake. Vi har til og med en verdensstjerne. Det er veldig lenge siden vi har hatt en så god spiller som Haaland, sier Skammelsrud.

En annen RBK-veteran, Roar Strand, tar det ett steg videre og sender et aldri så lite stikk til gjengen som nå skal ut og forsøke å kvalifisere seg.

– De har enkeltspillere, men laget er ikke like bra som det vi hadde, sier Strand og legger til at det opp igjennom har vært marginer det har gått på, og at landslaget nå har noe veldig godt på gang.

– En trener som lå i forkant

I årene fra 1990 og frem 1998 var det Egil «Drillo» Olsen som trente det norske laget, og noe av suksessen lå også der, mener Berg.

– Vi hadde en trener som lå i forkant av utviklingen taktisk i Drillo. Og som da hjalp oss å ta stegene ut i de store klubbene. Vi lærte mye av han.

Nå er det daværende kaptein Solbakken som leder laget. Og Berg er positiv til Solbakkens inntreden.

– Jeg synes det norske landslaget har vært i fremgang de siste årene. Jeg synes Lagerbäck stabiliserte mye, og jeg synes Ståle har plusset på det i forhold til det taktiske, men og litt mentalitet, samhandling og lagånd.

Og at Solbakken selv var en del av troppen i 2000, kan bidra positivt, mener trenerkollega Bakke.

– Det virker som de har funnet en formel som gjør at de er mye mer samlet. Nå har vi i alle fall muligheter. Ståle har vært der før og jeg tror det er viktig å få tilbake de som vet hvordan dette skal gjøres, sier mannen som både ble byttet inn og ut mot Slovenia i 2000-EM.

– På sitt beste kan Norge slå alle

Om det skal bli det første mesterskapet for det norske landslaget siden 2000, må Norge slå Nederland på bortebane i Rotterdam på tirsdag.

Men om det lykkes Norge å kvalifisere seg til mesterskapet i Qatar, er 2000-heltene uenige om.

– Når du ser på laget er det mange gode spillere. Jeg synes nesten det er kjekkere å se på Norge nå, enn da vi spilte. Jeg tror det blir tøft, men jeg har veldig lyst til å tro, sier tidligere landslagskeeper Frode Olsen.

Bragstad på sin side har troen på det norske laget, det samme har Skammelsrud.

– På sitt beste kan Norge slå alle. Til og med Nederland på bortebane. Så rådet må være at ingenting er umulig. Men da må alle opp et nivå. Det er det som skiller klinten fra hveten. Der har ikke Norge vært på en stund. Det gjelder å ta sjansen når man får den nå, sier Skammelsrud på spørsmål om han har noen råd til spillerne som nå skal prøve å gjøre det samme som han og resten av laget klarte i 2000.

Det samme spørsmålet fikk samtlige av de andre tidligere spillerne VG intervjuet, og mange la seg på samme linje som Vidar Riseth:

– Jeg trenger ikke å gi de noe råd. Solbakken kan dette så godt at dette går bra. Rådet mitt er å høre på Ståle. Gjør de det kommer det til å gå bra, slår han fast.

PS: Erik Mykland, Steffen Iversen, Tore André Flo, John Carew, Ole Gunnar Solskjær, Morten Bakke, Trond Andersen og John Arne Riise har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser i denne saken.